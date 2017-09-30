Военные застрелили срочника, убившего трех сослуживцев на Дальнем Востоке

28 сентября на полигоне в Амурской области солдат-срочник устроил перестрелку, в ходе которой убил офицера и двух военнослужащих. Еще два солдата попали в больницу с ранениями. Убийце удалось сбежать с оружием, сообщил "Интерфакс".
На поиски устроившего стрельбу солдата отправилась группа подразделения антитеррора. Беглец не стал сдаваться и отстреливался. В ходе спецоперации бойцы антитеррора применили оруэие на поражение, передает "Коммерсантъ"
Как пишет Life.ru, сбежавшим с полигона солдатом был 23-летний ефрейтор воинской части 53790 из Белогорска Гасана Абдулахадов. По одной из версий, озвученной Минобороны, у него произошел нервный срыв.
Известно, что Абдулахадова за нарушения дисциплины перевели из другой части. Следователи считают, что ему могло не понравиться то, как его попытались перевоспитать в новом подразделении. По данным Life.ru, за этой частью давно тянется дурная слава из-за дедовщины, беспредела командиров и национальных диаспор.
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