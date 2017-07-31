Вокалист Rammstein оказался в "аду российского шоу-бизнеса"

Посетивший прошедший в Баку фестиваль "Жара" вокалист Rammstein Тилль Линдеманн превратился в мем. Причиной стал опубликованный в Instagram-аккаунте reiband ролик, на котором музыкант просит фанатов о помощи и намекает, что оказался в заложниках у российских звезд эстрады.
Видео, на котором Линдеманн держит бумажку с надписью help ("помогите") и украдкой подмигивает в объектив камеры, привлекло внимание тысяч пользователей. Они принялись жалеть оказавшегося среди поп-звезд рокера.
"Держись, Тилль, российские фанаты с тобой", — поддержали Линдеманна поклонники, отмечая, что не завидуют артисту.
Тилль Линдеманн... с Пригожиным, Милявской, Бузовой... и т.д. и т.п.... в Баку.... #тилльлиндеманн #жарафест pic.twitter.com/xFV2fkQFRK— Жена_нефтяника (@Esperanza22_11) 30 июля 2017 г.
Видеообращение фронтмена Rammstein стало ответом фанатам, которые предположили что поп-звезды захватили Линдеманна в плен и заставляют фотографироваться с собой. Причиной стали совместные снимки их кумира с Ольгой Бузовой, Анитой Цой и Иосифом Пригожиным.
"Уважаемый Тилль Линдеманн, я только что увидел некоторые ваши фотографии с великим артистами в Азербайджане. Пожалуйста, моргните дважды, если вас захватили в заложники", — попросили пользователь с ником Shamil Ramazanov.
Линдеманн стал специальным гостем фестиваля "Жара", который проходит в Баку с 27 по 30 июля. Певца на мероприятие пригласили организаторы, которыми выступили азербайджанский исполнитель Эмин Агаларов, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников и певец Григорий Лепс, пишет Lenta.ru.
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