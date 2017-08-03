В Барнауле вокруг агитации "Единой России" возникли споры

28 июля избирательная комиссия Барнаула рассмотрела жалобы лидера алтайских коммунистов Марии Прусаковой и члена крайизбиркома от КПРФ Андрея Кривова на агитацию "Единой России". По факту рассмотрения коммунисты сообщили, что агитация признана незаконной, то есть зафиксированы "первые факты масштабных нарушений". Позже председатель горизбиркома заявил, что в КПРФ неверно истолковали положения решения.
Заявления в горизбирком Мария Прусакова и Андрей Кривов подали 20 и 21 июля соответственно. Прусакова указывала, что восемь кандидатов от "ЕР" неправомерно ведут предвыборную агитацию. Кривов обратил внимание, что в разных частях города размещается информация о реализуемых при участии "ЕР" проектах. Они предоставили фотоматериалы и просили признать агитацию незаконной, выяснить, сколько средств на нее было потрачено.
В решении рабочей комиссии горизбиркома говорится, что некоторые материалы по кандидатам "содержат признаки предвыборной агитации", некоторые — нет (например, у Александра Локтева, Алексея Меркулова). Также в документе сообщается, что плакаты с изображением депутатов Госдумы не содержат признаков агитации, это информирование об их деятельности, и эти баннеры подпадают под понятие "социальной рекламы". Однако использование в ней логотипа "ЕР" в период предвыборной кампании должно оплачиваться из избирательного фонда. В плакатах о городских проектах усмотрены признаки агитации.
Избирком направил в УВД России по Барнаулу представление о пресечении противоправной агитационной деятельности.
В КПРФ сообщили, что большая часть агитации признана незаконной и это их первая локальная победа на этих выборах в Барнаульскую гордуму.
Однако чуть позже заявления коммунистов опроверг председатель горизбиркома Виталий Замаруев.
Виталий Замаруев,
председатель избирательной комиссии Барнаула:
31 июля пресс-служба регионального отделения КПРФ поторопилась распространила информацию о том, что на выборах в Барнауле якобы зафиксированы первые факты масштабных нарушений, и что городская избирательная комиссия приняла решение о незаконной агитации "Единой России" и ее кандидатов.
Представители КПРФ неточно трактовали положения законодательства о выборах и допустили ошибку в прочтении решения рабочей группы. Большая часть рассмотренных материалов носила очевидный информационный характер. Никаких выводов о нарушениях действующего законодательства о выборах решение рабочей группы не содержит.
По словам Замаруева, в решении не идет речи о нарушениях со стороны барнаульского отделения "ЕР", а также "выдвинутых кандидатов, их уполномоченных представителей, доверенных лиц и тем более действующих депутатов Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания". По мнению председателя горизбиркома, все политические партии в течение года ведут текущую работу по информированию граждан.
Виталий Замаруев,
председатель избирательной комиссии Барнаула:
Если мы сейчас будем признавать предвыборной агитацией любую информационную активность политической партии в течение года, то нам придется признать незаконной деятельность самих этих партий. Уверен, что представители КПРФ это отлично понимают.
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