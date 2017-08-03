В Барнауле вокруг агитации "Единой России" возникли споры

Заявления в горизбирком Мария Прусакова и Андрей Кривов подали 20 и 21 июля соответственно. Прусакова указывала, что восемь кандидатов от "ЕР" неправомерно ведут предвыборную агитацию. Кривов обратил внимание, что в разных частях города размещается информация о реализуемых при участии "ЕР" проектах. Они предоставили фотоматериалы и просили признать агитацию незаконной, выяснить, сколько средств на нее было потрачено.

В решении рабочей комиссии горизбиркома говорится, что некоторые материалы по кандидатам "содержат признаки предвыборной агитации", некоторые — нет (например, у Александра Локтева, Алексея Меркулова). Также в документе сообщается, что плакаты с изображением депутатов Госдумы не содержат признаков агитации, это информирование об их деятельности, и эти баннеры подпадают под понятие "социальной рекламы". Однако использование в ней логотипа "ЕР" в период предвыборной кампании должно оплачиваться из избирательного фонда. В плакатах о городских проектах усмотрены признаки агитации.

Избирком направил в УВД России по Барнаулу представление о пресечении противоправной агитационной деятельности.

В КПРФ сообщили, что большая часть агитации признана незаконной и это их первая локальная победа на этих выборах в Барнаульскую гордуму.

Однако чуть позже заявления коммунистов опроверг председатель горизбиркома Виталий Замаруев.

Виталий Замаруев,

председатель избирательной комиссии Барнаула:

31 июля пресс-служба регионального отделения КПРФ поторопилась распространила информацию о том, что на выборах в Барнауле якобы зафиксированы первые факты масштабных нарушений, и что городская избирательная комиссия приняла решение о незаконной агитации "Единой России" и ее кандидатов. Представители КПРФ неточно трактовали положения законодательства о выборах и допустили ошибку в прочтении решения рабочей группы. Большая часть рассмотренных материалов носила очевидный информационный характер. Никаких выводов о нарушениях действующего законодательства о выборах решение рабочей группы не содержит.

По словам Замаруева, в решении не идет речи о нарушениях со стороны барнаульского отделения "ЕР", а также "выдвинутых кандидатов, их уполномоченных представителей, доверенных лиц и тем более действующих депутатов Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания". По мнению председателя горизбиркома, все политические партии в течение года ведут текущую работу по информированию граждан.

Виталий Замаруев,

председатель избирательной комиссии Барнаула: