Команда "Алтай" выступит на чемпионате Volkswagen Junior Masters 2017 в Москве

Футбольная команда "Алтай". Фото: архив автосалона "АлтайЕвроМоторс". Футбольная команда "Алтай". Фото: архив автосалона "АлтайЕвроМоторс". Футбольная команда "Алтай". Фото: архив автосалона "АлтайЕвроМоторс". Футбольная команда "Алтай". Фото: архив автосалона "АлтайЕвроМоторс". Футбольная команда "Алтай". Фото: архив автосалона "АлтайЕвроМоторс". Футбольная команда "Алтай". Фото: архив автосалона "АлтайЕвроМоторс". Футбольная команда "Алтай". Фото: архив автосалона "АлтайЕвроМоторс".

В этом году Россия будет принимать участие в этом чемпионате уже в 8-ой раз.

16 команд из 14 городов России при поддержке дилерских центров Volkswagen примут участие в турнире.

В период подготовки национального турнира в городах-участниках пройдут мастер-классы для юных спортсменов с участием именитых футболистов, таких как: Александр Панов, Рамиз Мамедов, Валерии? Шмаров, Валерий Кечинов и другие.

Финальные игры состоятся в Москве в октябре этого года. Поддержать ребят на турнире приедут игроки ведущих российских клубов.

Команда-победительница национального отборочного тура отправится защищать честь российского детского футбола на международный чемпионат World Junior Masters.

Напомним, что Volkswagen Junior Masters – это международный юношеский турнир по футболу, который проводится при поддержке марки Volkswagen и дилеров в Германии на протяжении 10 лет.

С 2006 года в России реализовано уже 7 подобных проектов, а команды-победители национального турнира защищали честь России на турнирах в странах проведения чемпионата мира, в том числе Австрии (Зальцбург), Германии (Вольфсбург), Испании (Мадрид), Италии (Рим), Франции (Париж).

В чемпионате Volkswagen Junior Masters принимают участие только клубные команды. Все соревнования проходят по правилам FIFA, как в настоящем "взрослом" футболе.

В Барнауле турнир Volkswagen Junior Masters поддерживается официальным дилером Volkswagen, компанией АлтайЕвроМоторс.

Компания АлтайЕвроМоторс поддерживает команду "Алтай".

20 сентября 2017 года в рамках участия в Чемпионате, состоялся мастер-класс для юношеской футбольной команды "Алтай" под руководством известного футболиста Рамиза Мамедова, который передал свой бесценный спортивный опыт и профессиональные знания юным футболистам. Ведь подрастающему поколению придется защищать честь своего региона на чемпионате Volkswagen Junior Masters 2017 в Москве.