Волочкова решила стать певицей и записала песню

Накануне Дня всех влюбленных Волочкова и Жуков встретились чтобы записать совместную композицию. Песня в скором времени будет доступна для покупки в ITunes.

Жуков признался, что стихи и музыку к композиции он создал "на одном дыхании".

"Я уверен в успехе этой композиции, — заявил Роман. — То, что делается от чистого сердца, всегда воспринимается слушателем, поэтому очень скоро нашу песню можно будет услышать на многих радиостанциях страны".