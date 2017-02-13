Волочкова решила стать певицей и записала песню

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Жизнь

Известная балерина Анастасия Волочкова и певец Роман Жуков записали совместную песню. Об этом Волочкова сообщила в своем Instagram.

Анастасия Волочкова на детском благотворительном концерте.
Анастасия Волочкова на детском благотворительном концерте. Фото: скрин с видео Instagram Анастасии Волочковой.

Накануне Дня всех влюбленных Волочкова и Жуков встретились чтобы записать совместную композицию. Песня в скором времени будет доступна для покупки в ITunes.

Мы в студии Ромы Жукова. Такие счастливые, потому что записали новую совместную песню о любви. Конечно, любовь движет всеми нами. В предверии Дня влюблённых желаю всем испытать именно это чувство. А новая песня "ТЫ МОЯ ВСЕЛЕННАЯ"❤️ скоро появится в iTunes🌹 #волочкова #балерина #ромажуков #музыка #танец #россия #мы #песня #радость #тымоявселенная #volochkova #ballerina #music #soundtrack #look #love #деньсвятоговалентина

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Жуков признался, что стихи и музыку к композиции он создал "на одном дыхании".

"Я уверен в успехе этой композиции, — заявил Роман. — То, что делается от чистого сердца, всегда воспринимается слушателем, поэтому очень скоро нашу песню можно будет услышать на многих радиостанциях страны".

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