Волочкова решила стать певицей и записала песню

Известная балерина Анастасия Волочкова и певец Роман Жуков записали совместную песню. Об этом Волочкова сообщила в своем Instagram.
Накануне Дня всех влюбленных Волочкова и Жуков встретились чтобы записать совместную композицию. Песня в скором времени будет доступна для покупки в ITunes.
Мы в студии Ромы Жукова. Такие счастливые, потому что записали новую совместную песню о любви. Конечно, любовь движет всеми нами. В предверии Дня влюблённых желаю всем испытать именно это чувство. А новая песня "ТЫ МОЯ ВСЕЛЕННАЯ"❤️ скоро появится в iTunes🌹 #волочкова #балерина #ромажуков #музыка #танец #россия #мы #песня #радость #тымоявселенная #volochkova #ballerina #music #soundtrack #look #love #деньсвятоговалентина
Жуков признался, что стихи и музыку к композиции он создал "на одном дыхании".
"Я уверен в успехе этой композиции, — заявил Роман. — То, что делается от чистого сердца, всегда воспринимается слушателем, поэтому очень скоро нашу песню можно будет услышать на многих радиостанциях страны".
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