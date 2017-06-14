Володин назвал единственного мужчину, способного обеспечить мирное небо над головой

"Исходя из анализа развития страны, начиная с 2000 года только один человек может справиться с этой задачей — Путин. И это понимаем не только мы. Понимают и наши противники, которые не отказались от своих целей: расчленить Россию и лишить её суверенитета", — указал Володин.

Спикер Госдумы предупредил, что с приближением даты выборов не исключено усиление различного рода провокаций, направленных на то, чтобы помешать российским гражданам сделать свой выбор.

Сам Путин еще ни разу не заявил о том, что будет принимать участие в выборах в 2018 году. Отвечая на вопрос о своем возможном участии в кампании, глава государства разным СМИ сообщал, что разговаривать об этом пока преждевременно, пишет znak.com.