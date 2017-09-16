Воооот такой медведь и чак-чак: Барнауле прошел фестиваль национальных культур (обновлено)

В Барнауле, в День города и юбилея края, проходит фестиваль национальных культур. На пл. Ветеранов и у Нулевого километра собрались представители многих национальностей. Люди в народных костюмах готовят свои традиционные блюда, кормят ими гостей. У палатки клуба башкирский культуры жарят аппетитный шашлык, а один колоритно одетый охотник рассказывает о том, как завалил медведя. С трофеем можно сфотографироваться.

Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: Светлана Васюченко, altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: altapress.ru. Фестиваль национальных культур в Барнауле. Фото: altapress.ru. Все самое интересное и необычное этого дня — в нашей трансляции.