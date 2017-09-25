Вооруженный американец хотел в Белом доме узнать, как достать чип из головы

Сотрудники Секретной службы заметили человека на пересечении 17-й улицы и Пенсильвания-авеню в Вашингтоне.

Мужчина при людях справлял малую нужду.

Подозреваемый сообщил, что он направляется в Белый дом, чтобы встретиться с директором Агентства национальной безопасности Майклом Роджерсом и министром обороны Джеймсом Мэттисом — он хотел посоветоваться с ними насчет "пропавших зарплатных чеков и того, как достать чип из головы".

К Белому дому мужчина прибыл на машине марки "Ниссан" 2009 года выпуска с номерными знаками штата Теннесси. Задержанный дал согласие на обыск автомобиля, в котором были обнаружены девять единиц огнестрельного оружия, включая пистолеты и штурмовые винтовки, а также ножи, глушители и патроны. Подозреваемый был доставлен в медицинское учреждение для психического обследования, затем его перевезли в полицейский участок. Там ему предъявили обвинение в нарушении правил хранения оружия, пишет bfm.ru.