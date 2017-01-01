Кто должен платить за свет во временном жилье?

Михаил из Алейска спрашивает: "Я живу в доме, который относится к маневренному фонду. Кто должен платить за свет в таком жилье, жильцы маневренного фонда или собственник здания?"
В "Барнаульской горэлектросети" рассказали:
Подача электроэнергии на объекты муниципальной собственности производится по условиям муниципального контракта на энергоснабжение, который Горэлектросеть заключает с комитетом ЖКХ г. Барнаула. В приложении к этому договору комитет указывает дома, которые находятся в муниципальной собственности.
Если администрация не включает жилые дома в перечень точек поставки электроэнергии по муниципальному контракту, то по закону (ст. 540 ГК РФ) абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий электроэнергию для бытового потребления.
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