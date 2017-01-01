Кто должен платить за свет во временном жилье?

Подача электроэнергии на объекты муниципальной собственности производится по условиям муниципального контракта на энергоснабжение, который Горэлектросеть заключает с комитетом ЖКХ г. Барнаула. В приложении к этому договору комитет указывает дома, которые находятся в муниципальной собственности.

Если администрация не включает жилые дома в перечень точек поставки электроэнергии по муниципальному контракту, то по закону (ст. 540 ГК РФ) абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий электроэнергию для бытового потребления.