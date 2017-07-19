Воробей в состоянии левитации покрасовался перед камерой

Камера наблюдения в частном американском доме зафиксировала "левитирующую" птицу.
Воробей пролетел мимо объектива, даже не расправив сложенные крылья.
Забавная иллюзия возникла из-за стробоскопического эффекта. Скорость срабатывания затвора видеокамеры — 20 кадров в секунду, воробей взмахивал крыльями примерно с этой же скоростью. Из-за такой синхронизации кажется, будто его крылья неподвижны, пишет "Росбалт".
Справка
Левитация (от лат. levitas "легкость, легковесность") — преодоление гравитации без дополнительных приспособлений, при котором субъект или объект парит в пространстве (левитирует), не касаясь поверхности твёрдой или жидкой опоры.
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