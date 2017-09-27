Дерзкие вороны закидали камнями Ельцин Центр

Птицы забросали комплекс камнями. В результате разбитыми оказались несколько стекол. Ущерб от атаки еще предстоит подсчитать, сообщили порталу 66.ру в Ельцин Центре.

Дело осложняется тем, что стекла атриума имеют изогнутую форму, сообщил изданию руководитель пресс-службы комплекса Елена Волкова. Она добавила, что ремонт будет закончен до конца этой недели и никак не повлияет на работу музея, пишет ura.ru.

Сейчас центр планирует приобрести ультразвуковое оборудование, которое будет отпугивать птиц и не допустит повторения инцидента. Такой же отпугиватель установлен в Заксобрании Свердловской области.

Ранее на ворон жаловались жители элитного комплекса "Тихвин". Наглые вороны забрасывали камнями и авто депутатов Заксобрания. В результате бомбардировки пострадали две Toyota Camry и один Mercedes.

Очевидцы рассказали, что птицы берут гальку в клюв и бросают ее вниз, писали "Моменты".