Восемь жителей Алтайского края осуждены за кражи на энергообъектах

Главной задачей алтайских энергетиков является надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей. Серьезное препятствие к её выполнению – злоумышленники, из-за противозаконных действий которых потребители остаются без электроэнергии. Повреждённый энергообъект может стать причиной нарушения энергоснабжения социально-значимых объектов, больниц, где в это время именно от электроэнергии зависит чья-то жизнь!

Сотрудники управления безопасности Алтайэнерго регулярно проводят рейды не только по энергообъектам, но и пунктам приема лома черных и цветных металлов.

По всем фактам хищений, установленным в 2017 году, направлены заявления в территориальные органы внутренних дел. На их основании проводятся мероприятия по розыску причастных лиц. В настоящее время возбуждено 48 уголовных дел, установлено 18 лиц, совершивших противоправные действия, осуждено восемь человек.

Энергетики обращаются к жителям Алтайского края: помните, что в результате противоправных действий можно получить смертельную травму т.к. всё оборудование находится под высоким напряжением.

Кражи на энергообъектах – причина нарушения энергоснабжения потребителей электроэнергии. Алтайэнерго просит сообщать обо всех замеченных фактах демонтажа линий электропередачи, появления на объектах энергетики посторонних лиц без спецодежды в местные правоохранительные органы по телефонам 02, а также на телефон "горячей линии" - 8-800-1000-380, либо по "телефону доверия" Алтайэнерго - 56-80-85.