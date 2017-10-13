Вот жуть! 30 снимков на пятницу, 13-е

Если верить фильмам ужасов, то людей пугают: клоуны, мужики с бензопилами, чайки, кровожадные помидоры, сексуальные маньяки, вампиры, зомби, белые акулы, призраки, инопланетяне и звонки. Но на самом деле, мир жути куда шире.

Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Вот жуть! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Источник.