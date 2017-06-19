Возглавляемая США коалиция связалась с российскими военными после атаки в Сирии

Согласно заявлению, представители коалиции сразу же после атаки "?связались с российскими коллегами по телефону через канал по снижению уровня конфликтов для деэскалации ситуации и прекращения атаки". В коалиции также отметили, что "не ищут конфликта с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами", но будут защищать своих партнеров.

Ранее в министерстве обороны Сирии заявили, что коалиция во главе с США сбила самолет ВВС Сирии в районе Ракки. По данным ведомства, сирийский самолет выполнял задачу против боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), пишет polit.ru.

"Их действия пытаются остановить сирийскую армию и их союзников в борьбе против терроризма, в то время как наша армия и союзники делают большие успехи",— цитирует РИА Новости заявление Минобороны Сирии. В ведомстве также отметили, что пилота сбитого самолета пока не нашли.