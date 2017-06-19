Возглавляемая США коалиция связалась с российскими военными после атаки в Сирии

Возглавляемая США коалиция связалась с российскими военными после того, как сбила на территории Сирии истребитель правительственной армии Башара Асада, сообщает Reuters со ссылкой на заявление центрального командования США.
Согласно заявлению, представители коалиции сразу же после атаки "?связались с российскими коллегами по телефону через канал по снижению уровня конфликтов для деэскалации ситуации и прекращения атаки". В коалиции также отметили, что "не ищут конфликта с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами", но будут защищать своих партнеров.
Ранее в министерстве обороны Сирии заявили, что коалиция во главе с США сбила самолет ВВС Сирии в районе Ракки. По данным ведомства, сирийский самолет выполнял задачу против боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), пишет polit.ru.
"Их действия пытаются остановить сирийскую армию и их союзников в борьбе против терроризма, в то время как наша армия и союзники делают большие успехи",— цитирует РИА Новости заявление Минобороны Сирии. В ведомстве также отметили, что пилота сбитого самолета пока не нашли.
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