Возобновился импорт турецкого винограда и клубники

Возобновились поставки в Россию винограда и клубники из Турции.
Эти продукты были исключены правительством из перечня запрещенной к ввозу турецкой сельхозпродукции, сообщает Rambler News Service.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), с 10 по 13 июня из Турции в Россию было ввезено 322 тонны свежей клубники и почти три тонны винограда столовых сортов.
2 июня правительство России сняло эмбарго на ввоз турецких продуктов, за исключением томатов. Из-под запрета вышли замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлажденные огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника, пишет Lenta.ru.
В конце мая президент России Владимир Путин отменил ряд специальных экономических мер в отношении Турции. В частности, утратившим силу признается положение, вводившее ограничения для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение ими отдельных видов работ (услуг) на территории России.
C 1 января 2016 года Россия ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции. Это стало ответом на инцидент в небе Сирии в ноябре 2015 года, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик.
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