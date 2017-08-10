Впечатления от практики отличные

Сезон энергоотряда подходит к концу, бойцы и наставники делятся опытом и впечатлениями. Энергоотрядовец Никита Антропов трудился в Северо-Восточным электрических сетях, на участке транспорта электроэнергии Заринского РЭС. Потомственному энергетику, ему не нужно было убеждаться в правильности выбора профессии – уже в старших классах знал, что пойдет по стопам отца.

- Это уникальное чувство, когда ты после десятка часов работы, после всех "прокладок", "прозвонов" и "спаек", подаешь напряжение, и в доме появляется свет! – так романтично оценил свои ощущения Никита Антропов. – Обычный человек при виде электросчетчика скажет, что это электросчетчик, а энергетик подсознательно пройдет путь от КТП через все ЛЭП и до фазного ввода в электросчетчике.

Виктории Клименко больше всего понравился коллектив, в который она попала – участок транспорта электроэнергии, да и весь Кулундинский РЭС.

- Очень тепло приняли, отвечали на все вопросы, объясняли тонкости. Работа с потребителями довольно сложная. Если бы не помощь и поддержка, думаю, практика оказалась бы не такой запоминающейся, – делится воспоминаниями Виктория. – Сплоченный профессиональный коллектив, уважительное и серьезное отношение руководителей РЭС стало залогом нашей продуктивной работы. Благодаря замечательным коллегам я с удовольствием отработала все шесть недель!

Сегодня совсем нелегко быть молодым специалистом и для старшекурсников практика в энергоотряде – хороший шанс получить опыт и зарекомендовать себя перед потенциальными работодателями. Через год-два многие бойцы вернутся в крупнейшую электросетевую компанию уже дипломированными специалистами.



