10 впечатляющих предметов искусства из алтайских объявлений

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Altapress.ru прогулялся по сайтам объявлений и нашел самые интересные предложения алтайских коллекционеров, мастеров и собирателей искусства. 

Австрийский перламутровый театральный бинокль.
Австрийский перламутровый театральный бинокль.

Выставлен на барнаульской "Юле" за 7,5 тысячи рублей вместе с оригинальным кофром. У владельца столь красивой старинной оптики есть еще полторы сотни объявлений о продаже монет, часов, статуэток и прочих коллекционных предметов. Кстати, бинокль он готов обменять на что-нибудь "этакое": например, ретрофотоаппарат или кинопроектор.

Африканские ритуальные маски.
Африканские ритуальные маски.

Как рассказывает на "Авито" владелец, в XX веке они принадлежали народам Eket (Нигерия) и Teke-Tsaye (Конго), племени Baule (Кот-д'Ивуар) и тайному обществу Bwami (Конго). У каждой маски имеется сертификат подлинности. Стоят они от 12 до 39 тысяч рублей.

Песочные часы с алмазами.
Песочные часы с алмазами.

Объявление о их продаже висит на сайте "ВКонтакте" с пометкой: "Для людей, у которых есть все". Все, кроме каменных песочных часов с алмазной крошкой. Продавец просит за "безделушку" ни много ни мало — 100 тысяч рублей, но обещает предоставить все сертификаты о подлинности материалов.

Китайские панно, XX век.
Китайские панно, XX век.

Продают их там же, в соцсети "ВКонтакте". Рельеф на каждом из четырех панно создан из дерева, слоновой кости, бронзы и перламутра. Продавец уверяет, что реальная стоимость этой композиции — не менее 28 тысяч рублей, но он готов расстаться с ней за 15.

Картина на панцире большой африканской черепахи.
Картина на панцире большой африканской черепахи.

Этот необычный сувенир приехал к нам с побережья Атлантического океана: барнаулец отыскал его в Дакаре, а теперь продает у нас на "Авито". Размер росписи — 70х60 см, цена — 10 тысяч рублей, однако владелец отмечает, что готов к торгу и обмену.

Бронзовая статуэтка собаки.
Бронзовая статуэтка собаки.

Бийчанин больше месяца пытается продать ее на "Авито" за 80 тысяч рублей. Цена, по его мнению, вполне обоснована, ведь эта собака — образчик высококлассной европейской скульптуры. Если быть точнее, оригинальная работа французского скульптора-анималиста Пьера Жюль Мена, жившего в XIX веке.

Чешский ретросаксофон.
Чешский ретросаксофон.

Этот музыкальный инструмент, выпущенный в 50-х годах прошлого века и больше похожий на произведение искусства, может стать вашим за 11,5 тысячи рублей. Продает его на "Авито" владелец барнаульской ювелирной лавки.

Французские гравюры «Моды», XIX век.
Французские гравюры «Моды», XIX век.

Акварельные шляпки, тюрнюр и кружевные панталоны: "отличный подарок даме" продается на барнаульском "Авито" за три тысячи рублей. Все антикварные картинки (а их у продавца немало) профессионально оформлены в багет.

Клык чукотского моржа.
Клык чукотского моржа.

Самый дорогой предмет в нашей подборке: его продают на "Юле" за 130 тысяч рублей. Автор объявления пишет, что клык вырезан в селе Уэлен в 1963 году, и это подтверждает подпись мастера. Длина клыка 50 см, вес 700 граммов, состояние, по словам продавца, отличное.

Коллекционная шарнирная кукла.
Коллекционная шарнирная кукла.

Это находка с портала "Ярмарка мастеров". Авторская кукла барнаульской рукодельницы Ольги Емельяновой сделана из японского литьевого пластика, инкрустирована камнями Swarovski и расписана в технике мехенди. В комплекте к сувениру — два образа. Стоит все вместе 22 тысячи рублей. 

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