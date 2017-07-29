10 впечатляющих предметов искусства из алтайских объявлений

Altapress.ru прогулялся по сайтам объявлений и нашел самые интересные предложения алтайских коллекционеров, мастеров и собирателей искусства.
Выставлен на барнаульской "Юле" за 7,5 тысячи рублей вместе с оригинальным кофром. У владельца столь красивой старинной оптики есть еще полторы сотни объявлений о продаже монет, часов, статуэток и прочих коллекционных предметов. Кстати, бинокль он готов обменять на что-нибудь "этакое": например, ретрофотоаппарат или кинопроектор.
Как рассказывает на "Авито" владелец, в XX веке они принадлежали народам Eket (Нигерия) и Teke-Tsaye (Конго), племени Baule (Кот-д'Ивуар) и тайному обществу Bwami (Конго). У каждой маски имеется сертификат подлинности. Стоят они от 12 до 39 тысяч рублей.
Объявление о их продаже висит на сайте "ВКонтакте" с пометкой: "Для людей, у которых есть все". Все, кроме каменных песочных часов с алмазной крошкой. Продавец просит за "безделушку" ни много ни мало — 100 тысяч рублей, но обещает предоставить все сертификаты о подлинности материалов.
Продают их там же, в соцсети "ВКонтакте". Рельеф на каждом из четырех панно создан из дерева, слоновой кости, бронзы и перламутра. Продавец уверяет, что реальная стоимость этой композиции — не менее 28 тысяч рублей, но он готов расстаться с ней за 15.
Этот необычный сувенир приехал к нам с побережья Атлантического океана: барнаулец отыскал его в Дакаре, а теперь продает у нас на "Авито". Размер росписи — 70х60 см, цена — 10 тысяч рублей, однако владелец отмечает, что готов к торгу и обмену.
Бийчанин больше месяца пытается продать ее на "Авито" за 80 тысяч рублей. Цена, по его мнению, вполне обоснована, ведь эта собака — образчик высококлассной европейской скульптуры. Если быть точнее, оригинальная работа французского скульптора-анималиста Пьера Жюль Мена, жившего в XIX веке.
Этот музыкальный инструмент, выпущенный в 50-х годах прошлого века и больше похожий на произведение искусства, может стать вашим за 11,5 тысячи рублей. Продает его на "Авито" владелец барнаульской ювелирной лавки.
Акварельные шляпки, тюрнюр и кружевные панталоны: "отличный подарок даме" продается на барнаульском "Авито" за три тысячи рублей. Все антикварные картинки (а их у продавца немало) профессионально оформлены в багет.
Самый дорогой предмет в нашей подборке: его продают на "Юле" за 130 тысяч рублей. Автор объявления пишет, что клык вырезан в селе Уэлен в 1963 году, и это подтверждает подпись мастера. Длина клыка 50 см, вес 700 граммов, состояние, по словам продавца, отличное.
Это находка с портала "Ярмарка мастеров". Авторская кукла барнаульской рукодельницы Ольги Емельяновой сделана из японского литьевого пластика, инкрустирована камнями Swarovski и расписана в технике мехенди. В комплекте к сувениру — два образа. Стоит все вместе 22 тысячи рублей.
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