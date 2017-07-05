Вперёд на шашлыки: на Алтае отменили противопожарный режим

В Алтайском крае отменили противопожарный режим, который действовал в регионе с 20 апреля.
"Тем не менее, о соблюдении правил пожарной безопасности, в том числе в природной зоне, забывать нельзя. Расскажите о них детям и неукоснительно придерживайтесь их в повседневной жизни. Будьте осторожны с огнем!", - отметили в ведомстве.
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить по телефону доверия: 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по номеру 101.
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