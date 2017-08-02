Более 400 юных художников одновременно посетят открытый урок

Все желающие смогут почувствовать себя настоящими художниками. Праздник детского рисунка приурочен к масштабному событию – фестивалю "Дни алтайского сыра".

Под руководством профессиональных живописцев участники мероприятия, не обладающие специальными навыками рисования, одновременно напишут акварелью яркие открытки. Лейтмотивом для рисования станет один из главных продуктов Алтайского края – сыр, именно его изобразят на полотнах юные художники.

Все необходимые материалы для творчества будут предоставлены живописцам организаторами. Для каждого участника будет подготовлен специальный пакет с красками и кистями, карандашом и ластиком, акварельной бумагой и стаканчиком с водой. В завершении мероприятия, гости фестиваля создадут коллективное полотно, а созданные рисунки авторы работ смогут забрать с собой.

Евгений Ноздрачев,

директор по рекламе ТРЦ "Пионер":

Евгений Ноздрачев. В течение всего дня на уличной площадке ТРЦ "Пионер" будет работать ярмарка сыров Барнаульского молочного комбината. Все желающие смогут не только оценить вкус молочной продукции, но и приобрести впрок сыры и другую продукцию алтайских молокоперерабатывающих предприятий.



Фестиваль "Дети рисуют сы-ы-ы-р" состоится 12 августа в 13.00 часов на 4 этаже торгово-развлекательного центра "Пионер".

Организаторы праздника: торгово-развлекательный центр "Пионер"; Барнаульский молочный комбинат; студия рисунка "ONLY ART"; магазин "Hand Mad". Мероприятие проходит при поддержке управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Главный информационный партнер: ООО "ИД "Алтапресс".