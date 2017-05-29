Впервые в Барнаул приезжает единственный в России цирк-шапито на льду

Цирк-шапито "GRAND SAFARI" — единственный в России, который выступает на льду. Свою уникальную программу он привез и в Барнаул. Встречайте с 9 по 18 июня рядом с ТРЦ "Арена" (Павловский тракт, 188) гастроли цирка!
Только в цирке-шапито "GRAND SAFARI" вы увидите: все жанры циркового искусства на коньках; обезьяну на мотоцикле, собаку на скейте, попугая на самокате, бесстрашных воздушных гимнастов под куполом цирка, веселого клоуна, австралийского кенгуру, африканских ёжиков и громадного дикобраза, пятнистого оленёнка, ламу-альпака, шоу королевских пуделей, страуса Боню, авторский трюк девушки-канатоходца на моноцикле, и многое другое!
Спешите, билеты уже в продаже!
Справки по тел.: 8 (913) 226-37-77; 8 (906) 941-04-00
- Сюжет: Новости компаний
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