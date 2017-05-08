Врачи рассказали, почему не следует обниматься с кошками

Ученые не советуют обниматься с кошками, пишет "ВладТайм". Последние исследования показали, что кошки через царапины могут заразить человека бактериями Бартонелла, которые вызывают кошачью лихорадку.
Статистика показывает, что количество случаев заболевания уменьшается. При этом иногда подобная болезнь вызывает сильно осложнение, включая опухоль мозга или проблемы с сердцем, которые приводят к летальному исходу. Типичными симптомами являются лихорадка, воспаление лимфоузлов и усталость.
По словам врачей, бактерии Бартонелла переносят блохи, которые развиваются в кошачьей шерсти и могут попасть на лицо человека во время объятий с котом. Причиной заражения может стать укус или царапина.
Главные разносчики бактерий — маленькие котята. Их организм еще не выработал иммунитет к различным заболеваниям. Домашние кошки меньше подвержены риску стать носителями бактерий, чем уличные. Поэтому исследователи не рекомендуют трогать бродячих животных.
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