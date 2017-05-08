Врачи рассказали, почему не следует обниматься с кошками

Статистика показывает, что количество случаев заболевания уменьшается. При этом иногда подобная болезнь вызывает сильно осложнение, включая опухоль мозга или проблемы с сердцем, которые приводят к летальному исходу. Типичными симптомами являются лихорадка, воспаление лимфоузлов и усталость.

По словам врачей, бактерии Бартонелла переносят блохи, которые развиваются в кошачьей шерсти и могут попасть на лицо человека во время объятий с котом. Причиной заражения может стать укус или царапина.

Главные разносчики бактерий — маленькие котята. Их организм еще не выработал иммунитет к различным заболеваниям. Домашние кошки меньше подвержены риску стать носителями бактерий, чем уличные. Поэтому исследователи не рекомендуют трогать бродячих животных.