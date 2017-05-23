Время для качественного старта

Экономическая ситуация диктует свои правила – все чаще банки и предприниматели проявляют более осторожный и взвешенный подход к кредитованию, не смотря на активизацию рынка. При этом государство оказывает поддержку бизнесу, запускает новые программы, которые являются эффективным инструментом поддержки бизнеса и дают дополнительный импульс для его развития.

— В каком сегменте бизнеса наблюдается оживление и рост бизнес-активности?

— Позитивный тренд демонстрируют клиенты относящиеся к сегменту среднего бизнеса. За первые 4 месяца 2017 года мы уже видим рост кредитного портфеля на 133% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Индекса Опоры RSBI, исследование бизнес-самочувствия компаний малого и среднего бизнеса, которое проводит на ежеквартальной основе Промсвязьбанк и ОПОРА РОССИИ, средний бизнес показал наиболее высокую инвестиционную активность. Почти четверть опрошенных предпринимателей в этом сегменте заявили о том, что они наращивали инвестиции – это в два раза больше чем кварталом ранее. Тоже самое происходит и с продажами в этом сегменте, показатель находится в зоне роста и составляет 52,8 пункта. При этом большинство "средних" клиентов по результатам мониторинга в 1 квартале 2017 года показали положительную динамику по выручке.

— Какие компании вы относите к среднему бизнесу?

— В категорию среднего бизнеса попадают компании с годовой выручкой от 360 млн до 2 млрд рублей. В банковской среде единого мнения на этот счет нет: каждый задает диапазон самостоятельно. В конце прошлого года Промсвязьбанк поднял верхнюю планку до 4,5 млрд рублей. Средний бизнес в России чаще всего это компании, которые совсем недавно относились к малому бизнесу, но еще не достигли уровня корпорации. В таких компаниях решения до сих пор принимаются быстро, они остались гибкими, но увеличилось число сотрудников и масштаб проектов.

— Мы постоянно слышим, что малый бизнес поддерживает государство, общественные организации и так далее, а есть инструменты поддержки для среднего бизнеса?

— Конечно. И таких инструментов достаточно. Мы постоянно рассказываем об этих программах нашим клиентам. Например, "Программа 6,5"*. Мы активно сотрудничаем с Корпорацией МСП и Алтайским гарантийным фондом. Самый распространенный случай, когда компания, у которой не всегда достаточно залогового имущества, решает запустить новый проект или расширить производство, привлекая в качестве обеспечения по кредиту гарантию Корпорации поддержки малого и среднего бизнеса, либо поручительство Алтайского гарантийного фонда до половины величины кредита.

— Расскажите подробнее о "Программе 6,5"? Уже есть результаты?

— Это программа реализуется совместно с Федеральной корпорацией МСП и Центральным банком России. Бизнес может получать финансирование по льготным ставкам: для малого бизнеса – 10,6% годовых, для среднего – 9,6%. Срок фондирования до трех лет. Наш банк готов индивидуально рассматривать инвестиционные проекты алтайских предпринимателей под более льготные ставки. В Программе участвуют проекты из приоритетных отраслей: пищевая промышленность, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, высокотехнологичные проекты. Размер кредита от 5 млн до 1 млрд рублей. Наш банк является лидером среди частных банков по количеству выданных кредитов в рамках этой Программы. Общий объем кредитования по ним составляет около 3 млрд рублей. Лимит банка по программе в настоящий момент составляет 12 млрд рублей.

— Бизнес Барнаула пользуется этой программой?

— В прошлом году на Алтае одобрено 7 сделок на общую сумму 500 млн руб. В апреле 2017 года мы открыли инвестиционную кредитную линию компании "Любава" в рамках "Программы 6,5" на 30 млн рублей по льготной ставке 9,1% при поддержке Алтайского гарантийного фонда. Заемные средства компания направит на строительство цеха по производству маргарина мощностью до 1,5 тыс. тонн продукта в месяц. Это значимый для региона проект. Реализация этого проекта позволит запустить производство уже в конце 2017 года и поставлять продукцию более чем в 20 регионов страны. Сейчас все производители хлебобулочной и кондитерской продукции нашего края вынуждены закупать маргарин в Новосибирской, Иркутской и Самарской областях, что, безусловно, влияет на конечную цену.

— Каков ваш прогноз по динамике в 2017-м кредитного портфеля на конец года?

— Все зависит от общей экономической ситуации в стране, пока мы наблюдаем не высокую инвестиционную активность предпринимателей края, возможно причина в том, что в период кризиса многие "ужались", а зачастую и вовсе научились жить без кредитного плеча. Мы сконцентрированы на достижимой цели вырасти на 20-25% к уровню портфеля прошлого года. Основным локомотивом в достижении цели , скорее всего, станут "Программа 6,5", и программы Фонда развития промышленности, благодаря чему в регион войдут дешевые ресурсы, которые положительно скажутся на развитии края в целом.

Генеральная лицензия Банка России №3251

* Полные условия Программы 6,5. Процентная ставка – 10,6% - для субъектов малого предпринимательства, 9,6% - для субъектов среднего предпринимательства или для лизинговых компаний. Срок льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может превышать срок льготного фондирования). Проекты приоритетных отраслей: сельское хозяйство; обрабатывающее производство, в т.ч . производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка с/х продуктов; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство, транспорт и связь; внутренний туризм; высокотехнологичные проекты; деятельность в области здравоохранения; сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье. Размер кредита: от 5 млн рублей до 1 млрд рублей (общий кредитный лимит на заемщика — до 4 млрд руб.). Требования к проектам и заемщикам: целевое использование кредитов; формула расчета процентной ставки по кредитам (не выше уровня процентной ставки, установленной Банком России по кредитам Банка России (6,5%), обеспеченным поручительствами Корпорации, предоставляемым уполномоченным банкам, увеличенной на размер комиссионного вознаграждения Корпорации (0,1%) при предоставлении поручительства Корпорации за уполномоченные банки перед Банком России, плюс 3,0% годовых (при условии, что конечным заемщиком является субъект среднего предпринимательства) или 4,0% годовых (при условии, что конечным заемщиком является субъект малого предпринимательства); на усмотрение Уполномоченного банка (кредит может быть предоставлен на срок более 3 лет, при этом срок льготного фондирования по Программе не должен превышать 3 года; доля финансирования инвестиционного проекта за счет заемных средств (не более 80% - для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных кредитов независимо от размера кредита, погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока, производимого за счет реализации цели кредитования без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика и без ограничений – для прочих инвестиционных проектов); требования к инвестиционным проектам (для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных кредитов независимо от размера кредита, погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока, производимого за счет реализации цели кредитования без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика: чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта является положительной и внутренняя норма рентабельности превышает выбранную ставку дисконтирования, для прочих инвестиционных проектов требования не устанавливаются); финансовые требования к заемщику (положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год (не применяется к специально созданным проектным компаниям (SPV)); вновь созданное юридическое лицо представляет промежуточную или годовую бухгалтерскую отчетность за первый отчетный период, который определяется в соответствии с статьей 15 Федерального закона от 06.12.2011 No402 - ФЗ "О бухгалтерском учете"; положительные чистые активы (не применяется к специально созданным проектным компаниям (SPV); показатель "Общий долг / Операционная прибыль" юридического лица (или группы компаний, если рассматриваемое юридическое лицо входит в группу компаний) не превышает 5 (показатель не применяется при реализации инвестиционных проектов по строительству объектов жилой недвижимости)).