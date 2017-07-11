Все российские регионы не справились с майскими указами президента о повышении зарплат бюджетникам

Наибольшие трудности у властей на местах возникли с повышением зарплат преподавателей и научных сотрудников вузов.

По данным "Известий", большинство субъектов РФ смогли повысить только зарплаты медсестер, учителей и врачей. В число регионов-отличников вошли Калининградская область, Карачаево-Черкесия и Нижегородская область. В каждом из названных регионов преподаватели и научные работники получают зарплату, проиндексированную, как минимум, на четверть. Хуже всего с доходами бюджетников обстоят дела в Архангельской, Рязанской и Ивановской областях.

По мнению экспертов, трудности при реализации программы связаны с тем, что майские указы принимались в 2012 году при совершенно другой экономической ситуации в стране. "Задачи указов не предполагали, что экономика будет в кризисе в 2015—2016 годах. Доходов нет, чудес не бывает. Так что все задачи указов к 2018 году выполнены не будут. Если только регионы вдруг не начнут массовые сокращения бюджетников, чтобы таким образом увеличилась средняя зарплата по региону, но на это никто не пойдет", — рассказал "Известиям" директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

Согласно указу президента, средняя зарплата учителей должна быть не ниже средней по региону. К 2018 году на этот уровень должны подняться доходы работников культуры и преподавателей колледжей, а зарплаты врачей, преподавателей и научных сотрудников вузов увеличиться в два раза, пишет ura.ru.

Майские указы — сложившееся в периодической публицистике наименование серии из 11 указов, подписанных В.В.Путиным 7 мая 2012 года в день вступления в должность президента РФ, и содержащие 218 поручений правительству РФ для выполнения в течение 2012-2020 годов.