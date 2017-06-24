Все включено: на Алтае 24 июня прогнозируют град, ливень, грозу и жару

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Сегодня, 08:24.
Жизнь

Последняя суббота июня преподнесет жителям Алтая "все и сразу". По данным синоптиков, в регионе ожидаются грозы, ливни, град, штормовой ветер и, конечно же, жара. 

Дождь.
Дождь. Фото: СС0.

Погода в Алтайском крае

  • Переменная облачность, на большей части территории дожди, местами ливни, грозы, град.
  • Ветер восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, при грозе местами  шквалистое усиление до 20-25 м/с. 
  • Температура +27 … +32.

Погода в Барнауле

  • Переменная облачность, временами дождь, в конце дня ливень, гроза, местами град.
  • Ветер восточный, 7-12 м/с, при грозе шквалистое усиление до 15-20 м/с.
  • Температура +8…+30.

Погода в Республике Алтай

  • На значительной территории небольшие дожди, грозы, при грозах умеренные дожди, в отдельных районах град.
  • Ветер южный. 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.
  • Температура +29...+34, местами +22…+27.
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