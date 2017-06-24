Все включено: на Алтае 24 июня прогнозируют град, ливень, грозу и жару

Последняя суббота июня преподнесет жителям Алтая "все и сразу". По данным синоптиков, в регионе ожидаются грозы, ливни, град, штормовой ветер и, конечно же, жара.
Погода в Алтайском крае
- Переменная облачность, на большей части территории дожди, местами ливни, грозы, град.
- Ветер восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, при грозе местами шквалистое усиление до 20-25 м/с.
- Температура +27 … +32.
Погода в Барнауле
- Переменная облачность, временами дождь, в конце дня ливень, гроза, местами град.
- Ветер восточный, 7-12 м/с, при грозе шквалистое усиление до 15-20 м/с.
- Температура +8…+30.
Погода в Республике Алтай
- На значительной территории небольшие дожди, грозы, при грозах умеренные дожди, в отдельных районах град.
- Ветер южный. 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.
- Температура +29...+34, местами +22…+27.
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