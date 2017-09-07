"Все возмущены": эксперт считает, что из-за платных парковок бизнес в Барнауле потеряет клиентов

В конце августа в мэрии Барнаула подписали постановление, регламентирующее создание и использование в городе платных парковок. Правда, места их расположения пока не определены. Член правления "Алтайского союза предпринимателей" (АСП) Татьяна Ларина считает, что к выбору мест таких парковок нужно подходить максимально взвешенно. Иначе предприниматели получат отток клиентов, а налоговые поступления в бюджет сократятся.
На сегодня подписано только постановление о порядке создания и использования платных парковок в Барнауле, места же их размещения еще неизвестны — кроме разве что одной, на Привокзальной площади.
Известно, что развитием их сети займется муниципальное учреждение. А вот решать, где именно их организуют, будет комитет по дорожному хозяйству, транспорту, благоустройству и связи. Первые 20 минут стоянки будут бесплатными, тарифы за последующее время пока неизвестны.
Татьяна Ларина, член правления АСП, полагает: если платные парковки будут организованы на проспекте Ленина, то расположенные там магазины и кофейни столкнутся с оттоком покупателей. О том, к каким негативным последствиям может привести появление в Барнауле платных парковок, она рассказала altapress.ru.
Татьяна Ларина,
член правления Алтайского союза предпринимателей:
Сколько бы ни стоила платная парковка, люди ее не примут, потому что это обязательный вынужденный платеж без предоставления какой-либо услуги: вчера на этом месте ты останавливался бесплатно, а сегодня за деньги — объясните, за что платим. Платные круглосуточные стоянки, необходимые для людей, отвечающие за сохранность автомобиля и разгружающие улицы и дворы города, ликвидировали. А платные парковки на месте бесплатных будто бы спасут от пробок. И от пробок на улицах не спасут, и пробок во всех переулках и дворах добавят.
Во-вторых, если платные парковки будут размещены перед заведениями общепита и торговли, то это значительно снизит количество покупателей в маленьких магазинах и кофейнях, которые и без того сегодня испытывают большие трудности. Уже сейчас в "Алтайский союз предпринимателей" идут звонки от представителей торгового бизнеса с проспекта Ленина — все возмущены эти новшеством.
В-третьих, административные круги, заботящиеся о доходах бюджета, должны понимать, что снижение трафика и оборота торговых точек приведет к уменьшению объемов единого налога (который городская администрация ежегодно предлагает повышать), налога с оборотов аренды и налогов на доходы физических лиц.
Полагаю, прежде чем вводить платные парковки, нужно было бы рассчитать, сколько потеряет бюджет на налогах. Без расчетов принимать таких решения недальновидно: может быть, получив рубль, мы потеряем 20?
Возможно, места, где такие парковки целесообразны, в городе есть. Но в любом случае, проект схемы их размещения нужно обязательно выставить на публичные слушания и провести оценку влияния таких парковок на бизнес. Я готова в этом участвовать и посчитать возможные потери.
Да, в Москве платные парковки работают. Но надо всегда помнить: Барнаул — не Москва. В московских магазинах, расположенных на центральных улицах, намного выше наценки. Их солидных клиентов платная парковка не остановит. Бюджет Москвы, при этом, потерь не понесет.
И почему мы вообще последнее время во всем равняемся на Москву? Мы любим наш город за то, что он не похож на Москву. Иначе мы давно бы уже уехали из него. Копируя Москву, Барнаул столицей не станет, но во многом может утратить свои собственные достоинства, которые ценят горожане.
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