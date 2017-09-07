"Все возмущены": эксперт считает, что из-за платных парковок бизнес в Барнауле потеряет клиентов

Татьяна Ларина, основатель компании "Русская династия", заместитель председателя АСП

Во-первых, времена платных парковок, платных проездов через мосты и платных въездов в города (например, Новосибирск) мы уже переживали. И теперь вспоминаем это как некую лукавую затею местных властей с целью сбора бесконтрольных средств и ограничения свободы перемещения граждан.

Сколько бы ни стоила платная парковка, люди ее не примут, потому что это обязательный вынужденный платеж без предоставления какой-либо услуги: вчера на этом месте ты останавливался бесплатно, а сегодня за деньги — объясните, за что платим. Платные круглосуточные стоянки, необходимые для людей, отвечающие за сохранность автомобиля и разгружающие улицы и дворы города, ликвидировали. А платные парковки на месте бесплатных будто бы спасут от пробок. И от пробок на улицах не спасут, и пробок во всех переулках и дворах добавят.

Во-вторых, если платные парковки будут размещены перед заведениями общепита и торговли, то это значительно снизит количество покупателей в маленьких магазинах и кофейнях, которые и без того сегодня испытывают большие трудности. Уже сейчас в "Алтайский союз предпринимателей" идут звонки от представителей торгового бизнеса с проспекта Ленина — все возмущены эти новшеством.

В-третьих, административные круги, заботящиеся о доходах бюджета, должны понимать, что снижение трафика и оборота торговых точек приведет к уменьшению объемов единого налога (который городская администрация ежегодно предлагает повышать), налога с оборотов аренды и налогов на доходы физических лиц.

Полагаю, прежде чем вводить платные парковки, нужно было бы рассчитать, сколько потеряет бюджет на налогах. Без расчетов принимать таких решения недальновидно: может быть, получив рубль, мы потеряем 20?

Возможно, места, где такие парковки целесообразны, в городе есть. Но в любом случае, проект схемы их размещения нужно обязательно выставить на публичные слушания и провести оценку влияния таких парковок на бизнес. Я готова в этом участвовать и посчитать возможные потери.

Да, в Москве платные парковки работают. Но надо всегда помнить: Барнаул — не Москва. В московских магазинах, расположенных на центральных улицах, намного выше наценки. Их солидных клиентов платная парковка не остановит. Бюджет Москвы, при этом, потерь не понесет.

И почему мы вообще последнее время во всем равняемся на Москву? Мы любим наш город за то, что он не похож на Москву. Иначе мы давно бы уже уехали из него. Копируя Москву, Барнаул столицей не станет, но во многом может утратить свои собственные достоинства, которые ценят горожане.