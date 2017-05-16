Всем, кто строит, ремонтирует и готовится к дачному сезону

Специалистам выставка помогает находить деловых партнеров и клиентов, барнаульцам и жителям края она интересна, прежде всего, новинками и выгодными покупками. Выставка полезна всем, кто строит, ремонтирует или обустраивает свой дом, решает квартирный вопрос.

В этом году выставка "Строительство. Благоустройство. Интерьер" переехала на новую площадку современного ТРЦ "Арена". Выставочные экспозиции разместятся на 2-м этаже торгового центра и уличной площадке.

Среди участников выставки – компании из Алтайского края, Новосибирской, Московской областей, Санкт-Петербурга и других регионов, а также Республики Казахстан. Больше половины компаний стали участниками впервые, поэтому гостей выставки ждет много интересных и важных встреч. Информацию о товарах и услугах посетители получат из первых рук – от специалистов производителей или представителей официальных дистрибьюторов.

Современные решения будут демонстрироваться на выставке в нескольких тематических разделах:

"Строительство и архитектура"

"Строительные и отделочные материалы"

"Энергетика. ЖКХ"

"Благоустройство. Ландшафтный дизайн"

"Лесопереработка. Деревообработка"

"Спецтехника. Оборудование и инструменты"

Уделить внимание стоит каждому стенду. Компании постаралась наполнить свои экспозиции новинками, а также популярными товарами, и предложат посетителям специальные цены и акции, проведут презентации.

Впервые в выставке "Строительство. Благоустройство. Интерьер" примет участие ООО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН ИМЕНИ В.М. МОЗЫРСКОГО". Предприятие из Бийска производит бетон, раствор, железобетонные изделия, занимается жилищным строительством. На выставке компания презентует новинку – вибропрессованную продукцию, произведенную на немецком оборудовании "FRIMA". Участие в выставке "Строительство. Благоустройство. Интерьер" впервые примет ООО "ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ". Компания производит шумозащитные экраны, печи для бани, опоры стальных трубопроводов, мангалы, предлагает различные интерьерные решения. Другая новинка выставки, уже от компании "СТАТУС-ПРО", – энергосберегающее покрытие "MOUTRICAL", которое в исходном состоянии представляет собой жидкую композицию белого цвета на водной основе. Особый состав материала делает покрытие лёгким и эластичным. Компания "VICTORY" презентует комплекс услуг по доставке из Китая товаров для сферы строительства и дизайна. На стенде компании пройдут лотерея для посетителей выставки, розыгрыш купонов на скидки и бесплатные услуги. С экономичной системой отопления помещений "теплый плинтус" на выставку выйдет компания "АЛЬФА-К-ТРЕЙД". Экологически чистые отделочные материалы и покрытия из отходов от переработки шишки кедра представит компания "ДАРИТ". Компания "СИБГАЗСТРОЙ" – эксклюзивный дистрибьютор отопительного оборудования марки "KENTATSU FURST" в Алтайском крае – презентует модели газовых котлов японско-немецкого бренда. Компания "ЭМ-ТЕХНОЛОГИИ" проведет на выставке презентации для управляющих компаний и ТСЖ "Применение ЭМ-технологий при эксплуатации многоквартирных домов". "ЭМ-ЦЕНТР" из Владивостока – единственная в России компания, которая производит биопрепараты по японской технологии. Препараты с эффективными микроорганизмами сдерживают коррозию арматуры, увеличивают срок службы бетона и других строительных материалов, подавляют плесень, регулируют влажность, предотвращают появление насекомых и др. В числе других новинок выставки: материалы для дорожного строительства, средства для химической очистки бетона, проекты жилых комплексов, ленточнопильные станки и полотна, чудотеплица, цемент производства Республики Казахстан и др.

В деловой части программы выставки пройдет круглый стол: "Актуальные вопросы установления и применения нормативов потребления коммунальных ресурсов на примере Алтайского края". Организатор: СРО НП "Союз жилищно-коммунальных организаций Алтайского края", АКООПКРУ "Алтайская ассоциация жилищного самоуправления". Специалисты обсудят актуальные вопросы установления и применения нормативов индивидуального потребления, коммунальных ресурсов в многоквартирном доме, установления и применения нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. По итогам круглого стола будет подготовлена резолюция. На семинаре "Доступная газификация", который проведет компания "СибГазCтрой" совместно с Региональной общественной организацией АРОО "ОСПОН", эксперты рассмотрят преимущества газификации, расскажут, как подобрать правильное газовое оборудование, определиться с монтажной компанией и др.

Более подробная информация о выставке. Тел. для справок: 65-88-44.

Вход на выставку свободный!

Выставка. График работы выставки: 17–18 мая – с 11.00 до 19.00 19 мая – с 11.00 до 18.00 Бесплатный автобус от пр. Строителей (остановка "КДМ") до ТРЦ "Арена": 17 и 18 мая – 10.00, 12.00, 14.00, 16.00; 19 мая – в 10.00 и 12.00.

Официальная поддержка выставки: Администрация города Барнаула.

Организаторы: ЗАО "Алтайская ярмарка", ООО "Современные выставочные технологии". Генеральный информационный партнер: специализированный журнал "Промышленные страницы Сибири".