Вслед за губернатором: на Сахалине главу одного из районов подозревают в получении взятки

Главу администрации Корсаковского городского округа Сахалина Александра Рудакова задержали в воскресенье по подозрению в получении взятки. Губернатор области отстранил его от должности на период следственных действий и до решения суда, сообщает пресс-служба областного правительства.
СКР по Сахалинской области пока не сообщает подробностей задержания. По информации портала astv.ru, его задержали у здания налоговой инспекции в Корсакове и в наручниках сопроводили в автомобиль.
В марте 2015 года за взяточничество арестовали бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Следователи изъяли его имущество на сумму почти в два миллиарда рублей. Мужчину обвиняют в получении взятки в размере 5,6 млн. долларов при заключении госконтракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ. В июне того же года добавили еще один эпизод получения взятки в размере свыше 15 млн. рублей. Свою вину он отрицал.
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