Вслед за губернатором: на Сахалине главу одного из районов подозревают в получении взятки

СКР по Сахалинской области пока не сообщает подробностей задержания. По информации портала astv.ru, его задержали у здания налоговой инспекции в Корсакове и в наручниках сопроводили в автомобиль.

В марте 2015 года за взяточничество арестовали бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Следователи изъяли его имущество на сумму почти в два миллиарда рублей. Мужчину обвиняют в получении взятки в размере 5,6 млн. долларов при заключении госконтракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ. В июне того же года добавили еще один эпизод получения взятки в размере свыше 15 млн. рублей. Свою вину он отрицал.