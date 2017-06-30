Жаркий июнь от рассвета до заката

Июнь обещал нам быть жарким и в полной мере выполнил своё обещание. Мы вспоминаем начало горячего лета по фото, которые друг редакции Михаил Хаустов делал на протяжении месяца. Июнь пролетел для нас как один день. Самое время пролистать в запечатлённые моменты. Кроме того, пока вы были в пути на работу или домой, Михаил Хаустов не терял времени. Быть может, на одном их снимков вы найдёте себя или своего знакомого.

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