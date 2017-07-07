Встреча Путина и Трампа: стали известны место, время и длительность переговоров

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Сегодня, 11:18.
Политика

Вечером 7 июля "на полях" саммита G20 в Гамбурге состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Путин. Интервью с Оливером Стоуном.
Путин. Интервью с Оливером Стоуном. Фото: Скриншот видео на канале "Политика сегодня: Россия США Украина" в youtube.com.

Ночью 7 июля российский лидер прибыл в Гамбург.

Гамбург

Публикация от Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)

На беседу лидеров отведено около часа. По графику она состоится в 15.45 по местному времени (16.45 мск). Она пройдет в Конгресс-центре Гамбурга, сообщает "Интерфакс".

В ходе своей первой личной встречи лидеры держав обсудят ситуацию в Сирии и на Украине.

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