Встреча Путина и Трампа: стали известны место, время и длительность переговоров

Ночью 7 июля российский лидер прибыл в Гамбург.

Gute nacht: Владимир Путин прибыл в Гамбург на саммит Большой двадцатки pic.twitter.com/bkgpsZ0LZm — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 июля 2017 г.

Гамбург Публикация от Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) Июл 6 2017 в 2:28 PDT

На беседу лидеров отведено около часа. По графику она состоится в 15.45 по местному времени (16.45 мск). Она пройдет в Конгресс-центре Гамбурга, сообщает "Интерфакс".

В ходе своей первой личной встречи лидеры держав обсудят ситуацию в Сирии и на Украине.