Встречи депутатов с избирателями приравняют к митингам

Такие поправки предлагает член "Единой России" Ирина Белых. Инициатива внесена после того, как в форме встреч с избирателями были проведены акции протеста в Москве и в Санкт-Петербурге. Так, в частности, была "оформлена" акция протеста против передачи Исаакиевского собора РПЦ: дело в том, что митинг не удалось согласовать. Для таких мероприятий необходимо правовое регулирование.

Законопроект нужен "в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан, бесперебойного функционирования общественного транспорта", объясняет Белых. По ее задумке, согласовать встречу с избирателями будет легче, чем, например, митинг: уведомление о встрече можно подать не за десять, а за семь дней до мероприятия.