Встречи депутатов с избирателями приравняют к митингам

В Госдуму внесен законопроект об изменении порядка проведения встреч парламентариев всех уровней с избирателями. В результате его принятия встречи с избирателями будут, по сути, приравнены к митингам и шествиям. То есть их придется согласовывать с региональными властями, сообщает "Российская газета".
Такие поправки предлагает член "Единой России" Ирина Белых. Инициатива внесена после того, как в форме встреч с избирателями были проведены акции протеста в Москве и в Санкт-Петербурге. Так, в частности, была "оформлена" акция протеста против передачи Исаакиевского собора РПЦ: дело в том, что митинг не удалось согласовать. Для таких мероприятий необходимо правовое регулирование.
Законопроект нужен "в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан, бесперебойного функционирования общественного транспорта", объясняет Белых. По ее задумке, согласовать встречу с избирателями будет легче, чем, например, митинг: уведомление о встрече можно подать не за десять, а за семь дней до мероприятия.
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