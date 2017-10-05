Вступление в силу "закона Яровой" отложат из-за цифровой экономики

Из-за реализации программы "Цифровая экономика" вступление в силу закона Яровой-Озерова может быть отсрочено, пишут "Ведомости" со ссылкой на трех участников рабочей группы, разработавшей рассчитанную до 2020 года программу.
Операторов связи могут простимулировать переносом сроков хранения данных пользователей для развития сетей и технологий, указанных в проекте. Кроме того, операторам предложено снизить налоги с 20% до 12,5% и уменьшить отчисления в фонд универсальных слуг связи.
Проект "Цифровая экономика" утвержден правительством РФ до 2024 года, но план программы утвержден пока до 2017 года. Глава Минсвязи Николай Никифоров оценивает ежегодные расходы на него в 100 млрд рублей.
Издание "Между строк" уточняет, что программа "Цифровая экономика" был направлен в Минсвязи 5 октября. Сроки, на которые планируется отложить исполнение требований по закону Яровой, в ней не указаны.
Вице-премьер Аркадий Дворкович комментировать программу отказался, заявив, что работа над ней только начинается, пишет polit.ru.
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