Вступление в силу "закона Яровой" отложат из-за цифровой экономики

Сегодня, 20:35.
Экономика

Из-за реализации программы "Цифровая экономика" вступление в силу закона Яровой-Озерова может быть отсрочено, пишут "Ведомости" со ссылкой на трех участников рабочей группы, разработавшей рассчитанную до 2020 года программу.

Ирина Яровая, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Ирина Яровая, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции. Фото: er.ru.

Операторов связи могут простимулировать переносом сроков хранения данных пользователей для развития сетей и технологий, указанных в проекте. Кроме того, операторам предложено снизить налоги с 20% до 12,5% и уменьшить отчисления в фонд универсальных слуг связи.

Проект "Цифровая экономика" утвержден правительством РФ до 2024 года, но план программы утвержден пока до 2017 года. Глава Минсвязи Николай Никифоров оценивает ежегодные расходы на него в 100 млрд рублей.

Издание "Между строк" уточняет, что программа "Цифровая экономика" был направлен в Минсвязи 5 октября. Сроки, на которые планируется отложить исполнение требований по закону Яровой, в ней не указаны.

Вице-премьер Аркадий Дворкович комментировать программу отказался, заявив, что работа над ней только начинается, пишет polit.ru.

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