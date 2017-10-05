Вступление в силу "закона Яровой" отложат из-за цифровой экономики

Операторов связи могут простимулировать переносом сроков хранения данных пользователей для развития сетей и технологий, указанных в проекте. Кроме того, операторам предложено снизить налоги с 20% до 12,5% и уменьшить отчисления в фонд универсальных слуг связи.

Проект "Цифровая экономика" утвержден правительством РФ до 2024 года, но план программы утвержден пока до 2017 года. Глава Минсвязи Николай Никифоров оценивает ежегодные расходы на него в 100 млрд рублей.

Издание "Между строк" уточняет, что программа "Цифровая экономика" был направлен в Минсвязи 5 октября. Сроки, на которые планируется отложить исполнение требований по закону Яровой, в ней не указаны.

Вице-премьер Аркадий Дворкович комментировать программу отказался, заявив, что работа над ней только начинается, пишет polit.ru.