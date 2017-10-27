ВТБ Капитал провел 9-й Ежегодный Инвестиционный Форум "РОССИЯ ЗОВЕТ!"

В рамках форума прошла макроэкономическая панельная дискуссия, в которой приняли участие министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр энергетики РФ Александр Новак и представители российского бизнеса. Были обсуждены вопросы экономического роста, денежно-кредитной политики, усиления конкурентоспособности российской экономики и повышения мобильности ресурсов.

В первый день форума на пленарной сессии выступил Президент России Владимир Путин, модератором сессии был президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Участниками панели стали министр финансов Катара Али Шариф Аль-Имади, президент London Stock Exchange Group Ксавье Роле, президент CEFC China Чан Чауту, генеральный директор OCI N.V. Нассеф Савирис. Тема пленарного заседания была обозначена как "Управлять сложностью. Контролировать риски", были обсуждены ключевые факторы экономического роста и риски, с которыми сталкиваются инвесторы, компании и общество в процессе своей деятельности.

В рамках форума было организовано более 1000 деловых встреч для представителей российских компаний и инвесторов.

Алексей Яковицкий, генеральный директор ВТБ Капитал, отметил: "Инвестиционный форум "РОССИЯ ЗОВЕТ!" за девять лет стал одним из самых главных событий в российском инвестиционно-банковском мире. Его основная цель – показать международным партнерам весь спектр инвестиционных возможностей, который сегодня существует в России, наладить прямой диалог между представителями власти, бизнеса и международным инвестиционным сообществом. Форум активно способствует привлечению капитала в российскую экономику, улучшению инвестиционного климата и укреплению экономических связей между странами".

СПРАВКА

АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 730 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 254 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.