ВТБ в Сибири с начала года предоставил аграриям порядка 3 млрд рублей

В целом портфель сельскохозяйственного направления ВТБ в Сибири на 1 июля 2017 года превысил 8 млрд рублей. Наибольшая доля этой отрасли в портфеле среди всех региональных подразделений приходится на ВТБ в Омске и составляет 40%, рост с начала года - 7%. 13% кредитного портфеля занимает доля аграриев в подразделениях банка в Томске, 9% - в Улан-Удэ и Новосибирске.

Среди проектов, на реализацию которых были направлены льготные кредиты, - модернизация предприятий по производству цельномолочной продукции, закупка зерновых культур, семян и удобрений, разведение домашней птицы, и многие другие.

Наиболее масштабные проекты реализованы с компаниями: ГК "Деревенское молочко" (Томск), ООО "Ястро", ООО Сибирская мука", ООО "ВНИМИ-Сибирь", АО "Нива" (Омск), АО "Ангарская птицефабрика", СХ ПАО "Белореченское" (Иркутск).

Программа льготного кредитования направлена на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и последующую промышленную переработку сельскохозяйственной продукции. По новым условиям программы по краткосрочным кредитам до 1 года сумма кредитования не превышает 1 млрд рублей, по долгосрочным (инвестиционным) от 2-х лет составляет не более 8 млрд рублей. Процентная ставка по кредиту не превышает 5%. Условия вступили в силу с начала 2017 года.