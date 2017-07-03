Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла, который достиг стратосферы

Выброс был зафиксирован ночью 3 июля. Шлейф пепла распространился на расстояние до 300 км на юг и юго-запад от вулкана, высота которого составляет 3283 м.

Выброс пепла привел к установлению "красного" кода опасности для самолетов, пролетающих в этом районе. Авиакомпаниям рекомендовано изменить маршруты полетов в связи с существующей угрозой.

11 июня пеплопады вулканов Шивелуч и Ключевской привели к нарушению авиасообщения с Камчаткой. Из-за облака пепла, достигшего высоты в 8 км, несколько рейсов до Петропавловска-Камчастского были перенесены, пишет "Росбалт".