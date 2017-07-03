Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла, который достиг стратосферы

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Жизнь

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил очередной столб пепла, высота которого превысила 12 км, достигнув тем самым нижней границы стратосферы.

Пепловый выброс произошел на вулкане Карымский.
Пепловый выброс произошел на вулкане Карымский. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Выброс был зафиксирован ночью 3 июля. Шлейф пепла распространился на расстояние до 300 км на юг и юго-запад от вулкана, высота которого составляет 3283 м.

Выброс пепла привел к установлению "красного" кода опасности для самолетов, пролетающих в этом районе. Авиакомпаниям рекомендовано изменить маршруты полетов в связи с существующей угрозой.

11 июня пеплопады вулканов Шивелуч и Ключевской привели к нарушению авиасообщения с Камчаткой. Из-за облака пепла, достигшего высоты в 8 км, несколько рейсов до Петропавловска-Камчастского были перенесены, пишет "Росбалт".

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