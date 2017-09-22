В Бийске рецидивисты выкрали элитную кобылу и оставили ее в чистом поле

В Бийске полицейские задержали рецидивистов, которые украли у предприятия семилетнюю кобылу породы "литовский тяжеловоз". Ущерб конному заводу составил 90 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе бийского УМВД, на месте оперативники обнаружили следы взлома. В ходе оперативно-розыскных работ полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых граждан, один из которых — бомж.
Задержанные рассказали полицейским, что планировали продать похищенную лошадь, но когда не нашли покупателя, — просто оставили животное в поле.
Расследование уголовного дела продолжается. О том, где сейчас находится дорогая кобыла — не сообщается.
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