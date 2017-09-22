В Бийске рецидивисты выкрали элитную кобылу и оставили ее в чистом поле

Как сообщили в пресс-службе бийского УМВД, на месте оперативники обнаружили следы взлома. В ходе оперативно-розыскных работ полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых граждан, один из которых — бомж.

Задержанные рассказали полицейским, что планировали продать похищенную лошадь, но когда не нашли покупателя, — просто оставили животное в поле.

Расследование уголовного дела продолжается. О том, где сейчас находится дорогая кобыла — не сообщается.