Взрослые люди, у которых где-то детство заиграло

А хорошо порой взять так игрушечную саблю и пойти крошить вымышленных врагов направо и налево. Но только бы никто из посторонних бы не увидел и на телефон бы не сфотографировал. А то потом пойдут по сети такие вот снимки, как в этой фотоподборке.
Детство заиграло. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com.
Детство заиграло. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com.
Детство заиграло. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com.
Детство заиграло. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com.
Детство заиграло. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com.
Детство заиграло. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com.
Детство заиграло. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com.
Детство заиграло. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com.
Детство заиграло. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com.
Детство заиграло. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com.
Детство заиграло. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com.
Детство заиграло. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com.
Детство заиграло. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com.
Детство заиграло. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com.
Детство заиграло. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com.
Детство заиграло. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com.
Детство заиграло. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com.
Детство заиграло. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com.
Детство заиграло. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com.
Детство заиграло. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com.
Детство заиграло. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com.
Детство заиграло. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com.
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