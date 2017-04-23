Алтайский чиновник подозревается в получении крупной взятки

По версии следствия, в период с марта 2013 года по ноябрь 2014 года Алейников систематически получал взятки за оформление документов на земельные участки на территории Горно-Алтайска для одной из коммерческих организаций. Денежные средства подозреваемый лично получал от руководства юридического лица - генерального и исполнительного директоров. Общая сумма денежных средств, переданных чиновнику, составила не менее 100 тыс. рублей. Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками Министерства внутренних дел по Республике Алтай.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и установление иных фактов получения взяток Алейниковым.

Чиновники администрации Горно-Алтайска уже не раз становились фигурантами уголовных дел о коррупционных преступлениях.

Был установлен факт дачи взятки руководителю Управления образования города Горно-Алтайска Екатерине Петренко за содействие в получении права на заключение муниципальных контрактов и договоров на поставку товаров для нужд школьных и дошкольных учреждений города. В нарушение действующего законодательства закупка мебели была осуществлена без проведения аукциона, за что Петренко получила взятку в размере более 800 тыс. рублей.

В 2015 году нескольким работникам Управления коммунального хозяйства администрации города Горно-Алтайска, включая начальника данного муниципального учреждения, предъявлялось обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

В 2013 году начальник управления Сергей Биличук, используя свое служебное положение, четырежды оплатил возложенные на него в административном порядке штрафы за счет средств учреждения, причинив ущерб городскому бюджету на сумму 66 тыс. рублей.

Начальник отдела учета и отчетности этого же управления Капитолина Ганенко ежемесячно перечисляла на свой счет суммы, значительно превышающие начисленную заработную плату, и оплачивала свои кредитные обязательства. Сумма ущерба, превысила 580 тыс. рублей. Всех троих фигурантов дел суд признал виновными в совершении преступлений.

Под домашним арестом находится и мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин, которого обвиняют в совершении нескольких должностных преступлений. Суд над ним начнется в первых числах мая.