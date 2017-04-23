В Челябинской области произошло обрушение на шахте. Есть погибшие

На золотодобывающей шахте "Центральная" в Пластовсокм районе Челябинской области произошло обрушение породы. Погибли два человека. Региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело ч.3 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек), сообщает "Коммерсант".
Еще один рабочий, находившийся в шахте, доставлен в больницу. Экстренная медицинская помощь ему не требовалась. В администрации губернатора Челябинской области заявили, что о причинах ЧП говорить рано.
Дмитрий Федечкин,
пресс-секретарь губернатора Челябинской области:
Нужно дождаться выводов, которые сделают специалисты Ростехнадзора. Детали чрезвычайного происшествия губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, которому доложили об этом происшествии, будут рассмотрены в понедельник, по результатам чего могут появиться дополнительные решения.
По данным ТАСС, поисково-спасательные работы на шахте завершены, о чем сообщили в МЧС России. Обвал горной породы произошел на глубине 700 метров. В шахте находилось 166 горняков, 163 из них были эвакуированы. К работам были привлечены 18 горноспасателей МЧС России.
На место также выезжали сотрудники Ростехнадзора для выяснения причин аварии. В ведомстве создадут комиссию для расследования причин происшествия.
Шахта принадлежит "Южуралзолото Группа Компаний". Инциденты там случаются почти каждый год. В 2013 году при обрушении погиб рабочий. Тогда трудовая инспекция постановила временно прекратить деятельность на небезопасном участке. В ноябре 2015 года под завалами этой шахты остались двое горняков, спасти их не удалось. В 2016 году во время бурения произошел обвал горных пород, один шахтер получил смертельные травмы.
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