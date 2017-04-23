В Челябинской области произошло обрушение на шахте. Есть погибшие

Еще один рабочий, находившийся в шахте, доставлен в больницу. Экстренная медицинская помощь ему не требовалась. В администрации губернатора Челябинской области заявили, что о причинах ЧП говорить рано.

Дмитрий Федечкин,

пресс-секретарь губернатора Челябинской области:

Нужно дождаться выводов, которые сделают специалисты Ростехнадзора. Детали чрезвычайного происшествия губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, которому доложили об этом происшествии, будут рассмотрены в понедельник, по результатам чего могут появиться дополнительные решения.

По данным ТАСС, поисково-спасательные работы на шахте завершены, о чем сообщили в МЧС России. Обвал горной породы произошел на глубине 700 метров. В шахте находилось 166 горняков, 163 из них были эвакуированы. К работам были привлечены 18 горноспасателей МЧС России.

На место также выезжали сотрудники Ростехнадзора для выяснения причин аварии. В ведомстве создадут комиссию для расследования причин происшествия.

Шахта принадлежит "Южуралзолото Группа Компаний". Инциденты там случаются почти каждый год. В 2013 году при обрушении погиб рабочий. Тогда трудовая инспекция постановила временно прекратить деятельность на небезопасном участке. В ноябре 2015 года под завалами этой шахты остались двое горняков, спасти их не удалось. В 2016 году во время бурения произошел обвал горных пород, один шахтер получил смертельные травмы.