World Turkish Fashion Day — Moscow — самая масштабная площадка для встречи экспертов в области легкой промышленности

Международный День Турецкой Моды не зря заявлен в преддверии 2019 года. Ведь именно этот год президент РФ В.В. Путин объявил перекрестным в двустороннем развитии культуры и туризма России с Турцией.

Как подчёркивает Энес Гюлерер (Enes Gulerer), основатель проекта WTFD, это уникальное событие состоится в рамках данного совместного, гуманитарного проекта объединения отношений двух стран. Оно является его важной и неотъемлемой частью.

"Повестка дня в мире — мы, а на нашей повестке дня — Турецкая мода и дизайн", — слоган, который невозможно не заметить на главной странице официального сайта World Turkish Fashion Day — Moscow. И он уже уверенно предвещает — это будет громкое становление одного из самых интересных проектов за всю историю модной индустрии.

По информации из источника, организатором Международного Дня Турецкой Моды выступает группа компаний "Enes&Partners". Основанная в 2009 году, она уверенно держит свои позиции в ведущих сферах деятельности. К слову, она же является лидером в сфере маркетинга, рекламы и PR. За последнее, в группе компаний "Энес и Партнеры" отвечает рекламное агентство полного цикла "ПАНДОМИМ" ("PANDOMIM").

В рамках глобального мероприятия WTFD в Москве пройдёт более 50 показов сезонных и премьерных коллекций именитых дизайнеров, некоторые из которых постоянные участники Istanbul Fashion Week, а также свои экспозиции представят крупнейшие игроки текстильной и обувной промышленности Турции.

World Turkish Fashion Day — Moscow станет крупнейшей B2B платформой для встречи профессиональной модной аудитории со всего мира. Перспективные турецкие марки продемонстрируют свою продукцию известным байерам России и других стран.

Хедлайнером World Turkish Fashion Day — Moscow заявлен мода-форум, посвящённый актуальным вопросам, направленным на развитие модной индустрии в современных экономических условиях России и Турции.

Сюда будут приглашены представители Министерства экономики Турции, Правительства РФ, Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел, Администрации Президента РФ, Министерства культуры и туризма Турции и Правительства Москвы и другие органы государственной власти, проявляющие интерес к открытым переговорам о состоянии отношений двух стран в области текстильной и обувной промышленности.

Круглый стол сформирует площадку для встречи важных спикеров и экспертов, должностных лиц и бизнесменов для заключения крепких взаимовыгодных отношений.

Целью Международного Дня Турецкой Моды в Москве является знакомство жителей, гостей столицы и профессиональной аудитории с коллекциями успешных турецких дизайнеров, налаживание стратегически важных деловых контактов с российскими и зарубежными партнерами, а также продуктивное развитие легкой промышленности двух стран и культурный обмен.

Каждый, кто посетит World Turkish Fashion Day — Moscow сможет окунуться в национальный колорит гостеприимной Турции, в мир изысканной моды и стиля.

Кроме того, всех будут приветствовать вкусным турецким кофе, традиционной кухней и восточными сладостями. А выступления популярных турецких исполнителей уж точно не оставят никого равнодушными!

В числе гостей, культурного и светского мероприятия World Turkish Fashion Day —Moscow, известные представители власти и бизнеса, более 100 популярных блогеров и байеров со всего мира, звезды шоу-бизнеса и эстрады, а также представители международных СМИ из России, Европейских стран, стран СНГ, Ирана и Китая.

Следить за всеми актуальными новостями Международного Дня Турецкой Моды в режиме реального времени можно, подписавшись на официальный аккаунт WTFD, в Твиттере — twitter.com/wturkishfashion

По словам организаторов проекта, ежедневно, более 10 000 тысяч человек будут становиться свидетелями нового этапа сотрудничества между российскими и турецкими бизнесменами, экспертами в сфере моды и дизайна.

Но Москва — это только начало! При поддержке Министерства культуры РФ и Турции организаторами планируется проводить World Turkish Fashion Day ежегодно.

Международный День Турецкой Моды — предстоящее грандиозное мероприятие мирового уровня, уже внесено в список таких городов и стран, как: Россия: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, регионы Северного Кавказа; Казахстан: Алматы и Астана; Узбекистан: Ташкент; Азербайджан: Баку.

WTFD — долгожданное событие, в рамках которого можно будет ощутить на себе все грани неповторимой и манящей Турции. Увидеть и почувствовать изнутри её настоящий дух, подкрепленный присущим дружелюбием, радушием и гостеприимством. Подробности на сайте worldturkishfashion.com и www.facebook.com/worldturkishfashion.