"Я испытываю неописуемый восторг": депутаты ждут от россиян варианты текста присяги для получающих гражданство

Комитет по Госдумы по госстроительству и законодательству объявил конкурс на лучший текст присяги при получении российского гражданства.
Работы принимаются как от общественных организаций, так и россиян. Сроки принятия клятв в сообщении не указаны. Объявление о соревновании опубликовано на официальном сайте комитета.
По словам первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова, рабочая группа по подготовке текста присяги приняла решение дать возможность каждому гражданину, "депутату или не депутату, фракции, общественной организации, научному учреждению" отправить на конкурс свой вариант текста для присяги. На основе этих предложений будет создан базовый вариант, сообщает телеканал "Дождь".
Свой вариант клятвы, основанный на преамбуле российской Конституции, уже представила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. Версия текста председателя ЛДПР Владимира Жириновского начинается словами "вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг" и наполнена экспрессивными высказываниями: "никакие горлопаны-агитаторы не смогут погасить в нас любовь к России", "пусть задохнутся от злобы все, кто питают ненависть к России" и "я никогда никому не позволю сдвинуть и на миллиметр пограничные столбы моей страны".
Поправки к закону планируют принять до второй половины июля, а первое заседание рабочей группы по разработке текста присяги запланировано на 15 июня. Помимо представителей думских фракций, войти в группу предложили кинорежиссеру Никите Михалкову, омбудсмену Татьяне Москальковой, главе Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову. "Дождь" сообщает, что участниками обсуждения также могут стать тележурналист Николай Сванидзе и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, пишет znak.com.
Подумать над вопросом введения клятвы или присяги при принятии российского гражданства президент РФ Владимир Путин предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину в ходе их встречи в Кремле 6 июня.
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