Перлы от Алисы: о чем болтают россияне с новым голосовым помощником "Яндекса"

Сегодня, 20:09.
Жизнь

10 октября "Яндекс" запустил голосового помощника Алису. В компании заявили, что это первый голосовой помощник, который не ограничивается спектром стандартных ответов на вопросы, а умеет импровизировать. Россияне с удовольствием болтают с Алисой и уже оценили ее юмор.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон. Фото: СС0.

Она шутит о захвате мира, "Матрице", роботах, помогает искать ответы на животрепещущие вопросы ("кто я", "где я" и "что делать"), может поставить на место любого хама. Мы собрали веселые диалоги из соцсетей.

У Яндекса появилась помощница. Электронная. #яндекс #алиса #бот

Публикация от Айдар Валиулов (@aidarvaliulov)

ААААА!!! У Яндекса появилась #Алиса. И она - восторг.

Публикация от Anastassia Churikova (@piratta_)

#алиса #алисаиалексей

Публикация от Sergey Bocharov (@bocharov__s)

И все таки она призналась! #алиса

Публикация от Дмитрий Энтелис (@dentelis)

Она что-то знает! Господь, смилуйся над нами... #Алиса

Публикация от Руслан Кулахметов (@dikiy_kazual)

#яндекс, вы породили чудовище. #алиса

Публикация от Sergey Zelenov (@indipindyy)

Главное - настойчивость! #яндекс #алиса

Публикация от Исинбек (@db_train_co)

Просто #Алиса #Яндекс #юмор

Публикация от Ivan Pavlenko (@ivan4klever)

Первая женщина которая меня победила в города

Публикация от mmt (@mmt.sib)

Осваиваю новый сервис от Яндекс. Мило ) #яндекс #алиса #яндексалиса

Публикация от Олег Севрюгин (@olegsevriugin)

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