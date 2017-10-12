Перлы от Алисы: о чем болтают россияне с новым голосовым помощником "Яндекса"

10 октября "Яндекс" запустил голосового помощника Алису. В компании заявили, что это первый голосовой помощник, который не ограничивается спектром стандартных ответов на вопросы, а умеет импровизировать. Россияне с удовольствием болтают с Алисой и уже оценили ее юмор.
Она шутит о захвате мира, "Матрице", роботах, помогает искать ответы на животрепещущие вопросы ("кто я", "где я" и "что делать"), может поставить на место любого хама. Мы собрали веселые диалоги из соцсетей.
А вы уже играли с новым помощником #Алиса от Яндекса? скорее всего она еще сыровата и ей трудно тягаться с #siri. Но как только ей дадут на обучение коллекцию фотографий java-разработчиков, так она сразу поймет что к чему в этом мире IT. #искусственныйинтеллект #artificialintelligence #машинноеобучение #яндекс #yandex #java #программисты
Алиса-голосовой помощник яндекса сделала мой вечер сегодня! 😁 А точнее даже весь день. Так как прочитав с утра: «Алиса, вызови мне такси. - Ща» я своим смехом разбудила мужа 😆 Собрала на просторах инстаграма понравившиеся мне перлы. Короче, Алиса - дама с огоньком! Не то что Сири. Хотя, я и Сири в общем-то не использую. 🤷♀
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