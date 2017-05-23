3-я Сибирская конференция по интернет-торговле E-SIB 2017 собрала ведущих экспертов по e-commerce со всей России

3-я Сибирская конференция по интернет-торговле товарами и услугами E-SIB 2017. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. 3-я Сибирская конференция по интернет-торговле товарами и услугами E-SIB 2017. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. 3-я Сибирская конференция по интернет-торговле товарами и услугами E-SIB 2017. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. 3-я Сибирская конференция по интернет-торговле товарами и услугами E-SIB 2017. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. 3-я Сибирская конференция по интернет-торговле товарами и услугами E-SIB 2017. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

На мероприятии выступили ведущие российские эксперты по интернет-торговле — всего более 40 спикеров — представителей крупных компаний, таких как Babadu.ru, Всемайки.ру, ГК "АКОР", GfK, Deloitte, Criteo, Яндекс.Деньги, iConText, "Почта России", PickPoint, DPD, СДЭК, Альфа-Банк и других. В этом году в мероприятии приняло участие более 120 специалистов по интернет-торговле со всей России — Новосибирска, Москвы, Бийска, Барнаула, Кемерова, Красноярска и других городов.

16 мая состоялся однодневный мастер-класс "Как самому разобраться в онлайн-коммерции за 8 часов и начать принимать осознанные решения"; его вел Андрей Чечин — председатель логистического комитета АКИТ, эксперт в области онлайн-коммерции, у которого опыт работы в сфере e-commerce — более 17 лет, в таких компаниях, как InPost, Ozon и других. В формате деловой игры участники узнали, как развивать онлайн-продажи в своем бизнесе, как измерять их эффективность, какие инструменты использовать для продвижения.

Первая секция конференции 17 мая была посвящена стратегии и трендам в интернет-торговле. Федор Вирин, партнер Data Insight, вице-президент iAB Russia, выступил с аналитическими данными по рынку e-commerce. Он отметил, что новыми игроками на рынке, влияющими на его развитие, являются офлайн-ритейлеры, которые осваивают онлайн, универсальные магазины и маркетплейсы, а также производители и поставщики, которые открывают свои интернет-магазины (например, Samsung, L’Oreal). Среди трендов он назвал мобильную коммерцию (ее доля в целом по рынку достигает 16%), качественный аутсорсинг логистики и фулфилмент, рост доли банковских карт и, как результат, предоплаченных заказов.

Екатерина Степанюк, директор по развитию бизнеса GfK, представила доклад о потребительских трендах. По словам Екатерины, одна из тенденций, которая наблюдается с недавнего времени, заключается в том, что люди перестают доверять отзывам, причем не только от других покупателей, но и от профессионалов. При выборе они ищут не товар, а решение проблемы. Также она отметила рост важности доставки: так, треть клиентов интернет-магазинов хотят знать гарантированную дату доставки, а 72% покупателей готовы приобретать у того продавца, у которого будет простая и понятная система возврата товара. Ксения Осипова, старший консультант департамента консультирования по налогообложению и праву компании Deloitte, рассказала участникам конференции о трендах регулирования в интернет-торговле.

Вторую секцию, посвященную методам повышения онлайн-продаж в разных сегментах, открыл Эмин Алиев, управляющий директор в России компании Criteo, который рассказал о новых трендах в перфоманс-маркетинге. Также в этой секции выступали эксперты из iConText, Яндекс.Маркета, NeedForData и более подробно остановились на новых тенденциях в продвижении, мобильной рекламе, аналитике и др.

В третьей секции с кейсами, посвященными улучшению сервиса и работе с клиентами, выступили Наталья Шкиртиль, основатель детского онлайн-гипермаркета Babadu, Оксана Панова, руководитель центра информационной поддержки и обработки заказов ГК "Обувь России", Василий Быков, директор по продукту CallTracking.ru, Андрей Заворин, партнер сервиса Stafory в России, основатель сервиса-агрегатора такси Taxi-Up, Евгений Скрипник, директор "Лайкзилла", Алёна Вочковская, эксперт по качественным маркетинговым исследованиям. Здесь речь шла об автоматизации процессов, голосовых сервисах, роботизации, инициировании и отслеживании комментариев и о других актуальных вопросах развития сервиса.

Второй день конференции начался с секции по логистике. Представители ключевых игроков рынка доставки — PickPoint, "Почты России", DPD, СДЭК, — рассказали о том, как развивается рынок, какие тренды наблюдаются и какие новые технологии появляются. Василий Жайворонок из "Почты России" подвел итоги и представил планы развития посылочного бизнеса. Так, в период пиковых нагрузок — в декабре 2016 года, — "Почта России" обрабатывала 1,9 млн посылок в сутки. Компания сейчас упрощает процедуру взаимодействия с клиентами, создает центры приема и выдачи посылок, число которых на май 2017 года составляло 523, и их количество постоянно увеличивается. Надежда Романова, CEO PickPoint, представила ключевые цифры по рынку: в 2016 году было 330 млн отправлений, из них 140 млн — это отправления внутри страны. Основные способы доставки — это доставка курьером, пункты выдачи, "Почта России" и постаматы. Постаматы выбирают 10% онлайн-покупателей в нашей стране. Илья Мартынов из DPD отметил, что 87% покупателей с большой степенью вероятности будут осуществлять повторные покупки при наличии позитивного первичного опыта, связанного с доставкой, таким образом, логистика становится основным инструментом повышения лояльности. Сергей Егоров, коммерческий директор СДЭК, также подчеркнул важность сервиса и рассказав об успешном опыте кооперации логистической компании и интернет-магазинов.

Следующая секция конференции была посвящены новым трендам в платежах, в которой Наталья Негина из "Яндекс.Денег" и Станислав Петров из Альфа-Банка представили новые решения для интернет-магазинов, а Ксения Осипова из Deloitte рассказала о том, как онлайн-кассы изменят жизнь онлайн-ритейлеров. Один из ключевых трендов — это мобилизация: сейчас со смартфонов платят до 60% россиян. Как результат, "Яндекс.Деньги" предлагают разные форматы выставления счета: через смс-сообщения, через email, а также через онлайн-чаты. "Альфа-Банк" рассказал об интернет-эквайринге, о системах оплаты ApplePay и AndroidPay, о мобильных терминалах Альфа-Pay. В последней секции конференции эксперты из "Атвинты", "Директ Лайна", Nixys, "Домены.рф" представители новые инструменты продвижения и оценки эффективности рекламных кампаний.

Также в рамках конференции прошли практические мастер-классы по следующим темам: работа со счетчиками веб-аналитики в Power BI Desktop, копирайтинг и продающие тексты, e-mail-маркетинг и технологии, как не попасть в SPAM. Кроме того, участники ESIB-2017 на тематических круглых столах более подробно обсудили вопросы подбора персонала в сфере e-commerce, нестандартный маркетинг с использованием доменов и правовые аспекты интернет-торговли.

Сайт проекта: www.esib2017.ru