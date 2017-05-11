Акция посвящена одной из самых популярных и любимых военных песен – "Катюше". 50 деревьев высадили сотрудники "Ростелекома" и газеты "Комсомольская правда".
Яблонево-грушевая аллея появилась в Барнаульском зоопарке. Фото: архив компании "Ростелеком".
Яблонево-грушевая аллея появилась в Барнаульском зоопарке. Фото: архив компании "Ростелеком".
Яблонево-грушевая аллея появилась в Барнаульском зоопарке. Фото: архив компании "Ростелеком".
Яблонево-грушевая аллея появилась в Барнаульском зоопарке. Фото: архив компании "Ростелеком".
Яблонево-грушевая аллея появилась в Барнаульском зоопарке. Фото: архив компании "Ростелеком".
Яблонево-грушевая аллея появилась в Барнаульском зоопарке. Фото: архив компании "Ростелеком".
Яблонево-грушевая аллея появилась в Барнаульском зоопарке. Фото: архив компании "Ростелеком".
Яблонево-грушевая аллея появилась в Барнаульском зоопарке. Фото: архив компании "Ростелеком".
Яблонево-грушевая аллея появилась в Барнаульском зоопарке. Фото: архив компании "Ростелеком".
Яблонево-грушевая аллея появилась в Барнаульском зоопарке. Фото: архив компании "Ростелеком".
Ведущий специалист отдела делопроизводства Алтайского филиала компании Евгений Чередов пришел на акцию с женой и двумя сыновьями.
Евгений Чередов,
ведущий специалист отдела делопроизводства Алтайского филиала компании:
Пусть каждый год эти деревья расцветают в память о наших воинах и для новых поколений барнаульцев.
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