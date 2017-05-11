Яблонево-грушевая аллея появилась в Барнаульском зоопарке

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Сегодня, 14:07.
Новости компаний

Акция посвящена одной из самых популярных и любимых военных песен – "Катюше". 50 деревьев высадили сотрудники "Ростелекома" и газеты "Комсомольская правда".

Яблонево-грушевая аллея появилась в Барнаульском зоопарке. Фото: архив компании "Ростелеком".
Яблонево-грушевая аллея появилась в Барнаульском зоопарке. Фото: архив компании "Ростелеком".
Яблонево-грушевая аллея появилась в Барнаульском зоопарке. Фото: архив компании "Ростелеком".
Яблонево-грушевая аллея появилась в Барнаульском зоопарке. Фото: архив компании "Ростелеком".
Яблонево-грушевая аллея появилась в Барнаульском зоопарке. Фото: архив компании "Ростелеком".
Яблонево-грушевая аллея появилась в Барнаульском зоопарке. Фото: архив компании "Ростелеком".
Яблонево-грушевая аллея появилась в Барнаульском зоопарке. Фото: архив компании "Ростелеком".
Яблонево-грушевая аллея появилась в Барнаульском зоопарке. Фото: архив компании "Ростелеком".
Яблонево-грушевая аллея появилась в Барнаульском зоопарке. Фото: архив компании "Ростелеком".
Яблонево-грушевая аллея появилась в Барнаульском зоопарке. Фото: архив компании "Ростелеком".

Семья Чередовых.
Семья Чередовых.
В профессиональный праздник День радио и связи более 30 семей связистов собрались в парке отдыха "Лесная сказка". Все вместе — с супругами и детьми — активно включились в работу по посадке деревьев. Им помогали представители газеты "Комсомольская правда" и сотрудники зоопарка, на территории которого и появилась новая аллея. Чтобы акция проходила веселее, коллектив ДК г. Барнаула исполнял культовые песни военных лет.

Ведущий специалист отдела делопроизводства Алтайского филиала компании Евгений Чередов пришел на акцию с женой и двумя сыновьями.

Евгений Чередов,
ведущий специалист отдела делопроизводства Алтайского филиала компании:

Пусть каждый год эти деревья расцветают в память о наших воинах и для новых поколений барнаульцев.

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