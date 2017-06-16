Якунин пригласил журналистов BBC в свое поместье с "шубохранилищем"

Бывший глава РЖД Владимир Якунин дал интервью ВВС, в котором поделился своими мыслями о роли России и ее лидера в мировой политике, прокомментировал свою отставку и рассказал о доме в Подмосковье.
Якунин подчеркнул, что согласно социологическим опросам, россияне верят, что политика президента РФ Владимира Путина нацелена на развитие страны. Так он ответил на вопрос ведущего программы Стивена Сакура о том, ведет ли Путин Россию в правильном направлении.
Экс-глава РЖД также усомнился в наличии у Запада доказательств вмешательства России в выборы в США.
"Я не видел ни одного убедительного доказательства. Почему я должен верить бывшему главе ФБР, что у него есть какие-то доказательства? Почему они не были представлены широкой публике? Я считаю, что здесь все гораздо сложнее, и на Западе есть много уважаемых экспертов, которые выдвигают сомнения в этих утверждениях, потому что иногда гораздо легче возложить ответственность за свои ошибки на кого-то другого", — сказал Якунин.
Говоря о якобы роли Алексея Навального в своей отставке с поста главы РЖД, Якунин призвал не делать из оппозиционера героя.
"Он не настолько, знаете, влиятелен, чтобы таким образом создать проблемы кому бы то ни было", — сказал Якунин.
Ведущий спросил Якунина и о "роскошном поместье", о котором сообщалось в его бытность главой РЖД.(Ранее в СМИ появилась информация, что Якунин владеет поместьем стоимостью почти $100 млн в Подмосковье, рядом с которым незаконно огорожены участок леса и река. В интернете также активно обсуждалась тема гигантского шубохранилища, которое якобы находилось тогда в доме главы РЖД).
Якунин, в частности, назвал это шубохранилище "маленькой кладовкой для шуб".
На вопрос ведущего о том, его ли это поместье, бывший глава РЖД ответил: "Я приглашаю вас в это поместье, чтобы показать вам эту маленькую кладовку для шуб. Вы там не найдете каких-нибудь особых мехов. Может быть, какие-то шубы из Сибири — и так далее, и так далее", пишет bfm.ru.
Летом 2013 года Алексей Навальный сообщил о якобы наличии у Владимира Якунина большого количества объектов недвижимости премиум-класса. Он утверждал, что Якунин является фактическим владельцем огромной бизнес-империи, которую контролирует с помощью сложной схемы офшорных компаний.
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