Якутский суд арестовал сапожника, закрасившего лицо бездомному

Работник сапожной лавки закрасил черной краской из баллончика лицо местному бездомному, запись этого процесса он выложил в интернет. Видео вызвало возмущение среди местных жителей, в результате чего лидер общественного движения "Ураанхай" в компании со своими коллегами приехал к сапожнику и потребовал извинений, после чего сам закрасил лицо автору скандального видео.

6 июня суд признал обоих участников конфликта виновными в нарушении части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Сапожник приговорен к пяти суткам административного ареста, лидер общественного движения — к штрафу в размере 1 тыс. рублей, пишет FlashSiberia.