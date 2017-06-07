Якутский суд арестовал сапожника, закрасившего лицо бездомному

Якутский городской суд вынес приговоры в отношении участников конфликта в местной сапожной мастерской.
Работник сапожной лавки закрасил черной краской из баллончика лицо местному бездомному, запись этого процесса он выложил в интернет. Видео вызвало возмущение среди местных жителей, в результате чего лидер общественного движения "Ураанхай" в компании со своими коллегами приехал к сапожнику и потребовал извинений, после чего сам закрасил лицо автору скандального видео.
6 июня суд признал обоих участников конфликта виновными в нарушении части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Сапожник приговорен к пяти суткам административного ареста, лидер общественного движения — к штрафу в размере 1 тыс. рублей, пишет FlashSiberia.
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