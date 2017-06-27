Яндекс назвал самые популярные блюда и продукты среди жителей Алтайского края

Аналитики Яндекса изучили кулинарные запросы пользователей и составили список продуктов и блюд, характерных для разных регионов страны. В Алтайском крае самым востребованным блюдом оказался лагман, а самым популярным продуктом — вишня.
Характерные для Алтайского края продукты
- вишня
- опята
- сайра
- карась
- виктория
- простокваша
- ревень
- жимолость
- ранетки
- кириешки
Характерные для Алтайского края блюда
- лагман
- торт "Черепаха"
- хе
- хреновина
- калачики
- подлива
- бешбармак
- салат "Шапка Мономаха"
- пельмени
- бигус
Я Яндексе отмечают, что Алтайский край — единственный российский регион, где в топ-10 блюд вошла "Шапка Мономаха" — слоёный салат, который украшают зёрнами граната. Это также единственный регион в Сибири, для которого характерен ревень.
В России в целом главный продукт, из которого люди хотят что-либо приготовить, — курица. Среди блюд различных типов россияне больше всего спрашивают про салат — точнее, разные салаты. В топ-1000 кулинарных запросов упоминаются несколько десятков салатов; самые популярные из них — цезарь с курицей, салат с крабовыми палочками и "Мимоза".
Также аналитики Яндекса выяснили, что практически во всех регионах майонез ищут больше, чем кетчуп, и что щи предпочитают есть в европейской части России, а лагман — в остальных областях.
Полную версию исследования можно прочитать здесь.
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