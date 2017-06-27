Яндекс назвал самые популярные блюда и продукты среди жителей Алтайского края

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Сегодня, 12:06.
Жизнь

Аналитики Яндекса изучили кулинарные запросы пользователей и составили список продуктов и блюд, характерных для разных регионов страны. В Алтайском крае самым востребованным блюдом оказался лагман, а самым популярным продуктом — вишня.

Пельмени.
Пельмени. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Характерные для Алтайского края продукты

  1. вишня
  2. опята
  3. сайра
  4. карась
  5. виктория
  6. простокваша
  7. ревень
  8. жимолость
  9. ранетки
  10. кириешки

Характерные для Алтайского края блюда

  1. лагман
  2. торт "Черепаха"
  3. хе
  4. хреновина
  5. калачики
  6. подлива
  7. бешбармак
  8. салат "Шапка Мономаха"
  9. пельмени
  10. бигус

Я Яндексе отмечают, что Алтайский край — единственный российский регион, где в топ-10 блюд вошла "Шапка Мономаха" — слоёный салат, который украшают зёрнами граната. Это также единственный регион в Сибири, для которого характерен ревень.

В России в целом главный продукт, из которого люди хотят что-либо приготовить, — курица. Среди блюд различных типов россияне больше всего спрашивают про салат — точнее, разные салаты. В топ-1000 кулинарных запросов упоминаются несколько десятков салатов; самые популярные из них — цезарь с курицей, салат с крабовыми палочками и "Мимоза".

Также аналитики Яндекса выяснили, что практически во всех регионах майонез ищут больше, чем кетчуп, и что щи предпочитают есть в европейской части России, а лагман — в остальных областях.

Полную версию исследования можно прочитать здесь.

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