Яндекс назвал самые популярные блюда и продукты среди жителей Алтайского края

Характерные для Алтайского края продукты

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Характерные для Алтайского края блюда

лагман торт "Черепаха" хе хреновина калачики подлива бешбармак салат "Шапка Мономаха" пельмени бигус

Я Яндексе отмечают, что Алтайский край — единственный российский регион, где в топ-10 блюд вошла "Шапка Мономаха" — слоёный салат, который украшают зёрнами граната. Это также единственный регион в Сибири, для которого характерен ревень.

В России в целом главный продукт, из которого люди хотят что-либо приготовить, — курица. Среди блюд различных типов россияне больше всего спрашивают про салат — точнее, разные салаты. В топ-1000 кулинарных запросов упоминаются несколько десятков салатов; самые популярные из них — цезарь с курицей, салат с крабовыми палочками и "Мимоза".

Также аналитики Яндекса выяснили, что практически во всех регионах майонез ищут больше, чем кетчуп, и что щи предпочитают есть в европейской части России, а лагман — в остальных областях.

Полную версию исследования можно прочитать здесь.