Яндекс представил уникального голосового помощника, с которым общался Путин

Алиса не ограничивается набором заранее заданных ответов. Например, у неё можно спросить: "Где поблизости выпить кофе?" — а не диктовать что-то вроде "кофейня улица космонавтов". Алиса найдет подходящее место в Яндекс.Справочнике. В ответ на "Отлично, а как туда пройти?" — даст ссылку на уже построенный маршрут в Яндекс.Картах.

С Алисой можно просто поболтать — её нейронная сеть обучена на огромном массиве текстов. Она распознаёт и обрабатывает неполные фразы и вопросы, учитывает контекст сказанного и даже способна импровизировать.

Денис Филиппов, руководитель направления речевых технологий Яндекса:

Мы хотели, чтобы Алиса говорила с людьми на их языке, а не приучала к своему, как это делали компьютерные интерфейсы в прошлом. Для этого в первую очередь необходимо, чтобы она понимала настоящую человеческую речь, а не только идеально произнесённые запросы.

Говорит Алиса голосом актрисы Татьяны Шитовой, которая дублирует в российском прокате Скарлетт Йоханссон. Алису обучали на записях Шитовой, благодаря нейросети, которая склеивает звуки в слова и подбирает интонацию, речь Алисы получилась живой и естественной.



Алиса умеет работать с несколькими сервисами Яндекса — Поиском, Картами, Музыкой и Погодой, запускать сторонние прилоежния - Инстаграм или "Вконтакте". Позже она научится обращаться к другим сервисам и сможет делать больше — посоветовать фильм или вызвать такси. В перспективе другие компании тоже смогут дать Алисе доступ к своим сервисам.



Поговорить с Алисой можно в приложении Яндекс и бета-версии Голосового помощника для Windows. В скором времени она появится в Яндекс.Браузере, а затем и в других продуктах Яндекса.

21 сентября во время визита в офис Яндекс в Москве Владимир Путин пообщался с Алисой.