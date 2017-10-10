Яндекс представил уникального голосового помощника, с которым общался Путин

Компания Яндекс представила первого в мире голосового помощника, с которым можно разговаривать как с человеком— Алису. Она создана для того, чтобы помогать людям решать повседневные задачи: может найти информацию в интернете, подсказать, где поужинать, какая завтра погода и многое другое, сообщает пресс-служба компании.
Алиса не ограничивается набором заранее заданных ответов. Например, у неё можно спросить: "Где поблизости выпить кофе?" — а не диктовать что-то вроде "кофейня улица космонавтов". Алиса найдет подходящее место в Яндекс.Справочнике. В ответ на "Отлично, а как туда пройти?" — даст ссылку на уже построенный маршрут в Яндекс.Картах.
С Алисой можно просто поболтать — её нейронная сеть обучена на огромном массиве текстов. Она распознаёт и обрабатывает неполные фразы и вопросы, учитывает контекст сказанного и даже способна импровизировать.
Денис Филиппов, руководитель направления речевых технологий Яндекса:
Мы хотели, чтобы Алиса говорила с людьми на их языке, а не приучала к своему, как это делали компьютерные интерфейсы в прошлом. Для этого в первую очередь необходимо, чтобы она понимала настоящую человеческую речь, а не только идеально произнесённые запросы.
Говорит Алиса голосом актрисы Татьяны Шитовой, которая дублирует в российском прокате Скарлетт Йоханссон. Алису обучали на записях Шитовой, благодаря нейросети, которая склеивает звуки в слова и подбирает интонацию, речь Алисы получилась живой и естественной.
Алиса умеет работать с несколькими сервисами Яндекса — Поиском, Картами, Музыкой и Погодой, запускать сторонние прилоежния - Инстаграм или "Вконтакте". Позже она научится обращаться к другим сервисам и сможет делать больше — посоветовать фильм или вызвать такси. В перспективе другие компании тоже смогут дать Алисе доступ к своим сервисам.
Поговорить с Алисой можно в приложении Яндекс и бета-версии Голосового помощника для Windows. В скором времени она появится в Яндекс.Браузере, а затем и в других продуктах Яндекса.
21 сентября во время визита в офис Яндекс в Москве Владимир Путин пообщался с Алисой.
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