Яндекс выяснил, сколько денег жители Сибири тратят в соцсетях

В исследовании Яндекс.Деньги учитывали платежи в социальных сетях за премиум-статусы, подарки и другие платные опции пользователей из Новосибирска, Омска, Красноярска, Томска, Читы, Барнаула и других городов Сибирского федерального округа.

Выяснилось, что число платежей за год выросло на 10%. Сибиряки расходуют деньги на таких сервисах, как "ВКонтакте", "Мой Мир", "Живой Журнал", "Одноклассники", "МирТесен", "Фотострана" и Vichatter.

В среднем за раз жители Сибири тратят в соцсетях 530 рублей. Годом ранее эта сумма была меньше - 350 рублей. Сибиряки оплачивают игры, подарки, смайлики, стикеры и оценки, которые можно ставить другим пользователям. Люди также платят за премиум-аккаунты, попадание в топ рейтингов, режим "Невидимка" и возможность посмотреть посетителей своей страницы. За полгода каждый пользователь совершает в среднем три платежа.

В исследовании учитывались платежи жителей СФО за первую половину 2017 года и за такой же период годом ранее.