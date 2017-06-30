Яндекс выяснил, сколько денег жители Сибири тратят в соцсетях

За последние полгода пользователи в целом потратили на развлечения и общение в соцсетях почти на 70% больше, чем за такой же период годом ранее, сообщает пресс-служба компании "Яндекс".
В исследовании Яндекс.Деньги учитывали платежи в социальных сетях за премиум-статусы, подарки и другие платные опции пользователей из Новосибирска, Омска, Красноярска, Томска, Читы, Барнаула и других городов Сибирского федерального округа.
Выяснилось, что число платежей за год выросло на 10%. Сибиряки расходуют деньги на таких сервисах, как "ВКонтакте", "Мой Мир", "Живой Журнал", "Одноклассники", "МирТесен", "Фотострана" и Vichatter.
В среднем за раз жители Сибири тратят в соцсетях 530 рублей. Годом ранее эта сумма была меньше - 350 рублей. Сибиряки оплачивают игры, подарки, смайлики, стикеры и оценки, которые можно ставить другим пользователям. Люди также платят за премиум-аккаунты, попадание в топ рейтингов, режим "Невидимка" и возможность посмотреть посетителей своей страницы. За полгода каждый пользователь совершает в среднем три платежа.
В исследовании учитывались платежи жителей СФО за первую половину 2017 года и за такой же период годом ранее.
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