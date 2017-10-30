Yandex обновил панорамы Барнаула: "Галактика", "Пионер", Нагорный Парк и другие места

30 октября На Yandex.Картах появились обновленные панорамы Барнаула. Специальный панорамомобиль интернет-поисковика побывал в краевой столице в июле.
Фотообрудование, установленное на крыше панорамомобиль Yandex, позволило не только освежить виды города, но и точнее передать детали, так как снимки сделаны в высоком разрешении. Теперь на новых панорамах можно подробнее разглядеть здание железнодорожного вокзала, рассмотреть до мелких деталей дома на площади Октября или мозаику на здании УФСБ.
Сфотографированы новые жилые кварталы на улицах Шумакова и Балтийской. Впервые попали на Yandex.Карты панорамы введенных в строй ТРЦ "Галактика" и "Пионер", а также лестница Нагорного парка.
Справка
Всего в июле 2017 года было отснято 257 километров улиц и дорог Барнаула. Было сделано более 21 000 снимков, которые были объединенных в 5 500 новых панорам. Это уже третий визит панорамомобиля в краевую столицу. Ранее он приезжал в 2010-м и 2014-м годах.
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