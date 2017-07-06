Янукович надеется на возвращение Крыма в состав Украины

Однако такое решение должно исходить от самих крымчан, отметил он.

"Я бы очень хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, и это будет зависеть от самого Крыма, от жителей Крыма", — приводит его слова Газета.Ru.

По словам Януковича, решение крымчан воссоединиться с Россией, покинув Украину, было вызвано "опасением Майдана", который, как они полагали, "мог перекинуться на территорию Крыма".

Янукович подчеркнул, что мнением народа пренебрегать нельзя, и, позволив себе это, украинская власть лишилась Крыма.

"Крым, который бы перешел под управление радикалов, нес угрозы крымскому населению — в этом ни у кого не было сомнений. Решение крымчан было предсказуемо", — сказал он.

Янукович пояснил, что украинскому руководству, в том числе и когда он был у власти, всегда было известно о "пророссийских настроениях" в Крыму. Вопрос Крыма будут решать "крымчане и время", пишет "Росбалт".